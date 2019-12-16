鈞泰國際（原悠克國際，股票代號：6131）於12月10日舉行監察人召集之臨時股東會改選董監事，在過半數股東參與，逾 99% 的出席股東（含電子投票）同意下，順利完成包括董監事全面改選等之所有議案，所有董監事均為新選任之人，與過往經營團隊完全不同，希望擺脫鈞泰公司先前營運不善之窘境，能夠為鈞泰公司注入全新的氣象。

但舊有經營團隊目前仍以鈞泰公司名義對外從事交易行為，甚至可能有處分公司資產之違法情事，新經營團隊針對所有違法情事，經過近一周的搜證，除於上周向王立宏代表的舊經營團隊提出定暫時狀態處分之聲請，請求法院禁止行使原擔任職務外，並再於今日提出業務上文書登載不實及侵占等刑事告訴，以維護鈞泰公司及全體股東之權益。

12/10 股東會結束後，新上任董監事立即召開鈞泰公司第十一屆第一次董事會，改選陳建福先生擔任董事長，含新任董監事名單之股東會議事錄及董事會議事錄均已於當日上傳證交所公開資訊觀測站。陳建福董事長於董事會後，前往鈞泰公司請求交付公司印鑑大章，孰料遭舊有經營團隊拒絕，原先經營團隊枉顧鈞泰公司大多數股東之決議結果，逕自於公司重大資訊觀測站妄自發布顛倒是非之訊息，企圖混淆視聽。陳建福董事長已於同日向前任董事長王立宏提出返還印鑑之訴，並依據股東會決議及董事會決議向經濟部商業司申請辦理工商變更登記。

(中時電子報)