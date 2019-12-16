Google日前在台推出支援中文的智慧音箱Google Nest Mini智慧音箱，委由台灣大哥大獨賣。台灣大今(16)日宣布， 11/26上市一週即銷售破萬台，取得好成績。台灣大指出，當中以Google Nest Mini搭配MyMusic音樂串流服務和智慧家電的組合案最受歡迎，為乘勝追擊，即日起限時優惠申辦台灣大「匯流專案」999型以上、綁約24個月，不但可直接帶走Google Nest Mini中文化智慧音箱，再加碼MyMusic無限暢聽及myVideo豪華月租3個月免費，並享有A1 Box與聲控遙控器。

台灣大宣布獨賣Google年度新機Pixel 4與Google Nest Mini中文化智慧音箱，吸引不少消費者前來台灣大門市實地體驗。台灣大已於台北三創、台北西門兩大旗艦門市打造「Smarter Home」智慧家庭情境區，透過現場導覽員引導，民眾可透過語音指令「OK Google」即可操控Google Nest Mini，變換室內燈泡顏色、開關電風扇、播放音樂等功能，親身體驗智慧家庭。

台灣大表示，在已經賣出一萬多台的Google Nest Mini中，石墨黑與粉炭白銷售佔比約4：6。消費者除可單購外，最受歡迎的方案就是搭配MyMusic「無限暢聽」專案，月付149元，綁約12個月，即可暢聽近千萬首曲庫，並可免費打包Google Nest Mini，享受聲控點播音樂的樂趣。其次是搭配自由選或小米智慧家電的組合案，月付999元起，即可0元帶走指定家電和Google Nest Mini，並再享網內通話及上網雙飽，網外再享950分鐘。

同時，台灣大從即日起到12/31日止，祭出最新推出的「匯流專案」，不但能直接將Google Nest Mini帶走，更提供包括行動上網加網內通話吃到飽，網外最高1,300分鐘，最高1G光纖上網和高畫質數位頻道服務，還再加碼贈送MyMusic及myVideo 3個月免費，預料將於年底送禮旺季再掀一波申辦熱潮。

除了Google Nest Mini外，今年10月底開賣的Pixel 4手機也以強大的夜拍功能，獲得消費者一致好評。台灣大表示，在搭配專案價上，以1399元占比最高，超過5成，其次是999元資費占了3成。另外，Pixel 4系列64G與128G的銷售比例約4：6，可見大容量手機已成市場主流。即日起於台灣大直營/網路門市購買Google Pixel 4系列機款，搭配999元以上資費，就送Google Nest Mini。本周末在台灣大指定門市還將舉辦「申辦Pixel全機款，加碼贈送伊萊克斯咖啡機」好康活動。

(中時電子報)