民眾發現一名老翁清晨4點還徘徊街頭，狀似迷惘，中市警局第四分局黎明派出所員警獲報前往瞭解，驚覺老翁眼睛還是失明狀態，對於自己的住處地址也記不清楚，幸透過M-Police行動電腦人臉辨識系統查出他的身分與住處，因他無親人，員警於是當起老翁的「眼睛」，護送他回家。

日前清晨4點多，有民眾在向上路發現一位老人家在路上獨自徘徊，疑是迷路，擔心他的安危於是向警方報案；員警到場發現老翁還在原地，眼神透露著不知所措，由於近日晚上氣溫較低，員警優先詢問，老翁冷不冷，還有老翁身心狀況還好。

進一步詢問得知，老翁一眼全盲，另一眼僅剩不到0.1的視力，根本無法辨識方向，平時他都待在家裡很少外出，因太久沒有出門，心情鬱悶，才會趁著夜裡車輛較少時出門散心，可是當要回家時，才發現已經失去了方向。

員警詢問他的名字與住處，老翁都記不起來了，還好透過M-Police行動電腦人臉辨識系統查證，得知老翁姓楊60歲及其住處，由於楊翁沒有親人可以來接他回去，員警於是當起了楊翁的眼睛，將他送回家。

黎明派出所長林澤聰呼籲，低溫期間若發現有弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位，以便及時伸出援手，提供資源與救助。家中如有長者患有失明情形，需要多給予關懷其陪伴照顧，並加以留意其去向保持聯繫，以避免迷失造成危險。

(中時 )