據最新市調顯示，今年土地市場已成功勇闖3,000億元大關，其中台北市獨佔鼇頭，為全台交易總金額、年增率雙第一。 瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛16日表示，今年全台建物買賣移轉棟數將挑戰30萬關卡、製造業回流、辦公室供不應求，住、工、商三門巨砲齊開，再加上超低利率條件、公部門標售添柴火，刺激建商大舉獵地，再加上超低利率條件，刺激今年全台土地交易將挑戰3,000億元歷史紀錄。

瑞普萊坊市場研究部今（16）日公布最新統計指出，截止12月16日，全台土地（含地上權）交易已達3,069億元，較去年增加59.8％，更是房市歷史新低2016年的750億元達四倍以上。

瑞普萊坊市場研究部統計，六都除了高雄市外，其他都有雙位數的成長。其中台北市，因單價高，又有高總價的372億元京華城、信義行政中心地上權、信義計畫區D3等大案加持，交易總金額達920億元，較去年361億元，增加155％，交易總金額、年增率皆排名第一，成為雙料冠軍。

展望2020年，黃舒衛表示，還有台北市世貿三館及國泰營區地上權案、新北市捷運環狀線秀朗橋站及景平站招商，台中市捷運綠線年底通車及G9站聯開案，高雄市輕軌周邊土地開標，鐵道局高鐵桃園新竹台中站周邊開發案，預計明年土地市場持續發熱，並帶動未來3~5年的建築投資效益的持續發酵，有效拉動內需市場動能。

(工商 )