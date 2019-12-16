藍天宏匯集團團隊所成立的「台北雙星公司」，將終結「台北雙子星」12年來、連續招標五度都慘遭流標的命運，預計明（17）日和台北市政府捷運局正式簽約。捷運局今（16）日表示，全案估計投資金額達606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月、即2025年可興建完工。

北市捷運局表示，臺北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發案（C1/D1台北雙子星土地開發案），將於明（17）日與台北雙星公司正式簽約。台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰，都將親自出席簽署投資契約，共同見證C1/D1土地開發案招商成功的重要時刻。

北市捷運局說明，捷運局已在10月18日正式發函通知藍天宏匯團隊遞補為C1/D1土地開發案最優申請人，並要求藍天宏匯團隊於12月16日前設立專案公司及繳納履約保證金。

捷運局表示，藍天宏匯團隊於通知期限內完成新專案公司台北雙星公司之設立，及履約保證金繳納，依投標須知規定取得與台北市府簽訂投資契約資格。捷運局已在10日正式通知藍天宏匯團隊，於17日早上10時30分於台北車站旁「交八廣場」正式簽約。

北市捷運局說明，位居國家門戶的C1/D1土地開發案採國際標招商，於107年3月31日正式對全球公告招商，招商過程中舉辦過兩場大型之招商說明會，吸引國外內大型投資人熱烈參與。北市捷運局並於規劃過程中廣納地主及各界建議，歷經審慎研議評估過程，訂定甄選機制與細部規範。

「台北雙子星」開發案採資格、規格及價格標三階段開標，且為落實招商公開透明，該局結合法務部廉政署及臺北地檢署成立廉政平臺監督，並將相關資訊公布於該局官網，以確保C1/D1 土地開發案公平、公正、公開進行。

捷運局表示，C1/D1土地開發案因其具有便捷之交通運輸系統及優良之地理環境，是國際上最具投資潛力的標的之一，且其開發對於臺北都會區整體的都市更新、國內外投資參與、交通規劃、商業與文化發展皆有巨大的影響；全案預估投資金額達606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月可興建完工，未來預估將提供1.6萬個就業機會，北市府每年有18.7億租金收入及增加房地稅收約14.6億元，且每年可創造千億元以上之經濟產值。

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