國泰台大產經研究團隊16日召開今年第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，分析由於企業轉單、台商投資回流與半導體產業復甦等，並因應主計總處進行景氣5年修正，對2019年台灣經濟成長率預測從原先2.2%上調至2.5%；進一步預測明年經濟成長率也從原先2%上調至2.3%。

而之所以預測明年經濟成長不如今年，國泰台大團隊指出，主因仍在於中美貿易戰不確定性是全球景氣主要下行風險，台灣外部需求持續面臨挑戰，加上今年支持景氣的正面力道將稍減緩，整體經濟成長動能可能放慢，研判2020年GDP成長有80%機率落在1.5至3.0%之間。

具體分析影響影響2020年經濟成長與金融情勢的主要因素，國泰台大團隊指出，第一是中美貿易戰升級的不確定風險仍存；第二是美國聯準會（Fed）未來貨幣政策的傾向與步調；第三是美國與北韓、伊朗、大陸等地緣政治不確定性風險。

此外還包含如英國明年初的脫歐可能性增加，須關注未來英歐新關係談判，以及大陸加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。

(旺報 )