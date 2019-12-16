西安新寺遺址發現古代道路。（照片取自中新網）

陝西省考古研究院16日透露，2019年該院在西安三義莊和謝二村進行了考古發掘，該發掘區處於新寺遺址範圍內，取得了比較重要的收穫，發現了兩處車轍密佈的古代道路，或許與西漢長門宮有著密切關聯。

三義莊古道遺跡主體呈東北—西南走向蜿蜒，現清理南北長約105米、寬約30米。路面車轍分佈密集緊湊，轍痕行進方向與古道走向保持一致，基本處於路面中部，少量車轍連續蜿蜒不斷，大多數車轍或斷續、或逐漸消失、或交錯疊合。另外，車轍附近還發現有疑似腳印及動物蹄印等跡象。

謝二村古道遺跡位於遺址區東部，整體走向呈東北—西南向，長度260米，寬50至70米，路面清理後見約60餘條車轍，部分車轍相互交錯，車輪痕跡清晰可見。路面較平整，有明顯踩踏面。車轍寬0.14至0.26米、深0至0.16米，發現兩條車轍，可能為一組，軸距2.2米。

專家表示，兩處古道遺跡走向相同、形制相近，似為同一條道路。特別需要注意的是，謝二村古道被東漢墓葬打破，這為道路遺跡年代的斷定提供了重要依據，因此其時代應該不會晚於東漢。

(旺報 )