歲末年終，又到了企業舉辦尾牙的高峰！yes123求職網16日發布的最新調查指出，87.2％的企業表示「鼠年」農曆年前有計畫舉辦尾牙，該比例不僅高於去年的85.3％，並創下自2013年以來七年來新高！其中，16.8％企業尾牙預算「增加」，78％預算「持平」，僅5.2％「減少」。

針對尾牙重頭戲之一表演節目，yes123調查發現，上班族今年最期待看到的表演藝人，再度由「五月天」奪冠，並已連續「七連霸」，紀錄幾乎無人能超越；今年最期待的尾牙主持人，則由演藝圈大哥「吳宗憲」奪冠，已連續「三連霸」。

據調查，今年上班族最期待的「歌星／明星」，在可複選狀況下，前五名分別是：「五月天」（39.6％）、「蔡依林」（36.6％）、「林俊傑」（28.6％），以及「蕭敬騰」（24.6％）、「S.H.E」（23.8％）。

另外，六到十名分別是「周杰倫」（22.8％）、「A-Lin」（21.5％）、「張惠妹」（18.5％），以及「楊丞琳」（16.6％）、「伍佰」（15.8％）。

此外，今年上班族最期待的「尾牙節目主持人」，在可複選狀況下，前五名分別是：「吳宗憲」（34.2％）、「陶晶瑩」（33.2％）、「Lulu（黃路梓茵）」（25.5％），以及「小S」（24.1％）、「蔡康永」（20.9％）。

六到十名分別是：「曾國城」（17.2％）、「黃子佼」（15.8％）、「林志玲」（14.9％），以及「浩角翔起」（14.2％）、「沈玉琳」（13.2％）。

上述內容來自「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」，由yes123求職網於2019年11月21日到12月4日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、目前有工作的會員，有效問卷共1,288份；企業部分有效問卷共942份。

(工商 )