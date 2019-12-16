屏東海生館近日成功復育罕見的大型水母「黑海刺水母」，復育人員形容牠是海洋中奼紫嫣紅的大紅牡丹，也有人說是抹上淡粉胭脂長袖善舞的少女，還有人稱是鑲上紅寶石的鑽戒，總之美到令人窒息。（謝佳潾攝）

屏東海生館近日成功復育罕見的大型水母「黑海刺水母」，復育人員形容牠是海洋中奼紫嫣紅的大紅牡丹，也有人說是抹上淡粉胭脂長袖善舞的少女，還有人稱是鑲上紅寶石的鑽戒，總之美到令人窒息。（謝佳潾攝）

屏東海生館近日成功復育罕見的大型水母「黑海刺水母」，復育人員形容牠是海洋中奼紫嫣紅的大紅牡丹，也有人說是抹上淡粉胭脂長袖善舞的少女，還有人稱是鑲上紅寶石的鑽戒，總之美到令人窒息。（謝佳潾攝）

屏東海生館近日成功復育罕見的大型水母「黑海刺水母」，復育人員形容牠是海洋中奼紫嫣紅的大紅牡丹，也有人說是抹上淡粉胭脂長袖善舞的少女，還有人稱是鑲上紅寶石的鑽戒，總之美到令人窒息。（謝佳潾攝）

屏東海生館近來復育不少海洋生物，有企鵝、鯊魚、水母等，而近日又捎來好消息，一種罕見的大型水母「黑海刺水母」也宣告復育成功，復育人員形容牠是海洋中奼紫嫣紅的大紅牡丹，也有人說是抹上淡粉胭脂長袖善舞的少女，還有人稱是鑲上紅寶石的鑽戒，總之美到令人窒息。

復育人員指出，黑海刺水母是由Black Sea Nettle 翻譯而來，學名為Chrysaora achlyos，俗稱為黑水母，但牠的外表不是黑色，而是豔麗的紅色或橘色，其觸手及口腕則多為白色及粉紅色，但因體色會隨體型變大而慢慢轉為暗褐色，所以又被稱為黑海刺水母。

而黑海刺水母的泳鐘部位能夠生長約1公尺，觸手及口腕更能長至近6公尺長，因此不僅是大型水母之一，更與太平洋低鰭鯧的幼魚有共生關係，幼魚會游在黑海刺水母的泳鐘下求庇護。

海生館強調，黑海刺水母是在1997年才被列為新物種，所以文獻記載不多，一般認為，牠們極少出現在人類活動海域，應是生活在更深且平靜的海域，因此牠們對水質很敏感，也導致飼養難度高，幸團隊在參考無數相關資料、調整其適宜的生長環境及細心培育下，終於完成使命。

海生館說，黑海刺水母目前展示於世界水域館的古代海洋區，已有不少遊客為牠紅彩紛紛的鮮豔色彩、蕾絲花瓣的粉色口腕驚豔不已，建議有興趣的遊客可以搭配台灣水域館展示的海月水母、大西洋海刺水母一同觀賞，深入體驗各式水母的奇幻漂流旅程。

(中時 )