全球網路資安解決方案業者趨勢科技（4704.JP）發表2020年資安年度預測報告，針對網路安全威脅提出3大重點警示，包括數位創新造成企業雲端風險加劇、人工智慧（AI）偽冒詐騙數量攀升、家中物聯網擴大資安風險等。

隨著數位轉型浪潮興起，企業愈趨依賴雲端進行資料串聯處理，Gartner預測至2022年，將有多達6成的企業組織使用外部雲端管理服務。趨勢科技預測，因雲端儲存空間的錯誤設定所引發的資料外洩事件，未來將更為普遍。

趨勢科技指出，企業可能因為錯誤設定，導致重要資訊外洩而面臨賠償風險，也可能遭駭客利用反序列化（Deserialization）漏洞的程式碼注入手法來發動攻擊，透過直接攻擊雲端服務商、侵入第三方廠商程式庫的方式來竊取企業資料。

同時，隨著開發營運（DevOps）環境日漸風行，企業將更仰賴第三方開發程式碼，可能壓縮安全或漏洞相關測試時間。趨勢科技預測，與行動支付相關的惡意軟體，對於開放銀行與支付系統的攻擊將更加升溫，在API漏洞下可能遭致隱私外洩的資安風險。

其次，各式以假亂真的Deepfake技術迅速發展，趨勢科技預測傳統的變臉詐騙（BEC）將轉變，利用AI技術合成或模擬聲音及影像畫面，模仿易在網路上取得聲音和影像的CEO等高階主管，企圖誘使企業員工匯款，預期此類型AI合成技術商業詐騙將更頻繁出現。

趨勢科技同時預測，駭客將進一步利用可蠕蟲化的漏洞進行攻擊。如針對今年微軟發布的BlueKeep重大漏洞，雖然攻擊難度較高，但駭客未來將持續透過如SMB、RDP等廣泛使用的通訊協定，持續嘗試入侵不受保護的系統。

最後，據創市際「2018台灣微智慧生活」調查，台灣智慧家庭裝置使用率約3成，家中物聯網的智慧家庭環境逐漸興起。趨勢科技預測，駭客將利用家中物聯網設備的裝置漏洞為管道，進行勒索、詐騙甚至企業間諜活動。

同時，駭客鎖定如路由器等智慧型家用物聯網設備，進行DNS挾持攻擊，透過劫持DNS將使用者引導至偽造網址，取得帳密、個資等重要裝置及個人資訊，進一步進行勒索或販售個資牟利等不法行為。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財建議，面對未來雲端應用及物聯網環境逐漸成熟，企業應採整合性的縱深防禦策略，除了透過網路流量監控和行為偵測，應對常見的攻擊手法，還能透過專業的威脅情資協助企業面對各種攻擊。

簡勝財也認為，民眾應培養資安意識，對行動支付與智慧家庭裝置的個資安全防護有所警覺，除了可以透過安裝防毒軟體協助保護交易安全與個人資料外，可使用多重認證的帳密保護措施，以防範重要個資被竊。

(時報資訊)