隱身潮州鎮泗林里的歐式麵包坊賣得比吳寶春貴，不過老闆娘陳瑜琳卻沒賺到錢，除因用苦茶油成本過高外，每月還免費送5000元麵包給學校，但她笑稱，施比受更有福。（謝佳潾攝）

隱身潮州鎮泗林里的歐式麵包坊賣得比吳寶春貴，不過老闆娘陳瑜琳卻沒賺到錢，除因用苦茶油成本過高外，每月還免費送5000元麵包給學校，但她笑稱，施比受更有福。（謝佳潾攝）

吳寶春麵包世界有名，也以高價聞名，不過隱身潮州鎮泗林里的歐式麵包坊竟賣得比他貴，且還擁有批死忠顧客，開業3年來在以「俗又大碗」為消費主流的鄉下屹立不倒，只是老闆娘陳瑜琳沒賺到錢，除因用苦茶油成本過高外，每月還免費送5000元麵包給學校，但她笑稱，施比受更有福。

潮州人陳瑜琳高職時學食品衛生、大學讀食品營養，途中接觸到麵包烘焙，雖學校教的不是做麵包技巧、而是營養成分分析，但她因對烘焙產生興趣而自學專研技巧，同時不忘導入營養學知識。

8年前，她準備在高雄創業開店，但因懷孕而打亂計畫，在家人的堅持下回到娘家休養待產，而早已買好的烘焙器具也就此塵封箱底。後來，高雄氣爆發生，她突感人生無常，因那條街正是她原本的住所，她說，「當下好想做些什麼事」。

她將烘焙器具拆箱，接著研究健康麵包的製成，她說，用油很重要，「奶油太油」堅持不用，尋尋覓覓後發現低溫初榨的苦茶油最好，雖價格是頂級發酵奶油的3倍，但為了健康值得。此外，她還在老麵摻入地瓜，改良歐式麵包變得更鬆軟好入口。

3年前她正式開業，沒有豪華店面售價還貴得驚人，同重量的麵包吳寶春賣380元、她賣450元，但客人仍絡繹不絕，只因她的用心被看見，她為分散食安風險，每次麵粉都加不同的蔬果纖維質，且食材都是向在地小農買，她說，這與送麵包是一樣的，能幫助別人是自己的福氣。

(中時 )