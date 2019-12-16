楊鎮浯縣長建議星宇在整體航線規畫上，一併將台金線列入考量評估。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

遠航無預警停飛，打亂離島金門空中交通，縣長楊鎮浯今（16）日專程跨海拜會星宇航空公關長聶國維，希望該公司能加入離島航線營運，緩解遠航停飛帶來的疏運衝擊，也提供鄉親不一樣的選擇。聶國維則回應，必需再做評估。

聶國維表示，目前該公司已有自己的航線計畫，但能理解金門航線航班的現況與需求，若民航局在整體考量後，認為有需要星宇的協助，則會再做評估。

縣府觀光處指出，明年農曆春節，民航局原規畫金門航線1490架次，計13萬1064個座位數，其中遠航提供508架次，初估4萬7000座位，占比約35.7％。目前，民航局是否同意遠航復航？還要看遠航資金到位情形及民航局的管理評估，預期本周會有明確的決定。

縣府也評估，立榮航空及華信航空在春節期間的班機及航線運能滿載，可以協助的加班機運能量有限，若不同意遠航復航，交通部和民航局應拿出具體解決方案，包括協請星宇航空加入疏運，才能有效解決問題，保障金門鄉親權益。

楊鎮浯今天拜會星宇航空，希望星宇加入協助春節疏運外，也向該公司說明台金航線的現況及未來發展潛力，建議星宇在整體航線規畫上，一併將台金線列入考量評估。

縣府強調，基於確保台金線空中交通的暢通，縣府將向交通部及民航局反映實際需求，期待中央盡快做出正面回應。

(中時 )