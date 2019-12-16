竹崎鄉柑橘被害面積為50公頃，災損程度為16％。（竹崎鄉林姓果農提供／張毓翎嘉義傳真）

前幾周天氣溼冷，嘉義縣竹崎鄉未採收的柑橘有約2成受損，縣議員何子凡日前接獲果農陳情，指出集貨場收購次級品的價格與栽作成本持平，加上其他成本後，都是血本無歸；何子凡說，農業天然災害救助以單一鄉鎮災損面積認定，柑橘採收期長，若災情一發生，對採收較晚的果農不公平，應針對作物採收特性，規範對應辦法，保障農友生計。

台南區農改場副研究員張汶肇表示，今年柑橘價格很好，所以多數果農已提早採完，目前台南市柑橘已採收9成以上，嘉義縣也已超過8成採收完，柑橘每年都會面臨寒害情形，前幾周剛好碰上低溫又下雨，導致今年有許多未採收的部分凍傷。

縣府農業處農林作物科長李秋瑩表示，根據統計竹崎鄉柑橘被害面積為50公頃，災損程度為16％，另外，嘉義縣另一個產地梅山鄉，其多數受損的柑橘都已被收購至集貨場，因此官方目前尚未統計梅山災損面積。

「每公斤6元收購價是『勞民擾民』措施」何子凡批，2個月的柑橘收成期，幾乎各家果農「全月無休」，一家3口、4口全力投入採收，甚至有一家2老，但仍無法及時採完，果農採收次級品，得須付出勞力、運送及時間成本，為減少鉅額農損，他們再苦也咬牙撐過。

對此，農糧署南區分署嘉義辦事處主任羅山懿回應，這部分涉及中央法規，他不方便討論，不過，若農民有任何需求，農糧署這邊會用自身的相關資源，協助農民度過難關。

(中時 )