2019「廣達 藝-Sports全國大賽」成績上午(16日)正式公布，由暱稱「胖胖」的社會人士以總積分3690分的成績拔得頭籌，原本一路領先，暱稱「國271的海馬」的國中三年級學生，僅以92分微小的差距拿下亞軍。

今年比賽規則不同於前屆，主辦單位廣達文教基金會放寬了比賽限制，讓參與資格放大到無年齡限制，因此，吸引來自全台二十二個縣市共2533人參與這場賽事。但嚴格規定報名者須用實名一人一個帳號，採計答題數60%加領土數40%的積分，以馬拉松式一周時間進行比賽，最後以總積分排名方式決定勝負。

暱稱「胖胖」的社會人士從原先落後中脫穎而出，來到最後一天與原看似遙遙領先暱稱為「國271的海馬」的學生及緊跟在後暱稱「喵小奴」的社會人士形成三足鼎立互為拉鋸纏鬥的局面。

比較三家運用的策略，「胖胖」以答題見長，「國271的海馬」到後期著重攻城掠地稍稍疏忽了答題所佔的比例，而「喵小奴」亦步亦趨取雙線穩扎穩打，最後胖胖策略奏效逆轉勝，而總積分3598分的國271的海馬，只以24分更小的差距險勝喵小奴，喵小奴則以總分3574分得到季軍。

這一屆「廣達 藝-Sports全國大賽」為何有如此大的改變，廣達文教基金會執行長徐繪珈給出了具體回應，她說，因應新課綱的素養教育，雖然課綱是提供給孩子的，但社會人士更應該終身學習。全面開放遊戲競賽，目的是增加學生與老師，孩子與家長間的互動關係，同時藉由遊戲中的美學素養來提升美麗祥和的風氣。

(中時電子報)