（板信商銀苗栗分行開業，板信商銀苗栗分行經理陳建宇（左起）、山元科技董事長徐智榮、板信商銀獨立常務董事林鴻琛、板信商銀總經理高明賢、板信商銀董事長劉炳輝、板信商銀獨立常務董事 林茂權、苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷、苗栗縣銅鑼工業區廠商協進會理事長黃清譽合影。圖／板信商銀提供）

板信商銀著眼長期發展，及響應政府平衡城鄉發展的普惠金融，致力提供完善金融服務，於苗栗縣銅鑼鄉增設苗栗分行，16日舉行開幕典禮，由板信商銀董事長劉炳輝及銅鑼鄉長李瑞廷等共同主持剪綵儀式。

板信商銀表示，苗栗分行位處苗栗縣銅鑼鄉，早在1976年經濟部拔選開發銅鑼工業區及中興工業區，現又獲選為新竹科學園區第四期擴建基地，興建銅鑼科學園區，不僅可延續竹科現有基礎，充分運用既有資源並支援中科，同時亦可促進當地產業升級與地方永續經營，工商業發展深具潛力。

近年來苗栗縣政府戮力招商引資，並補助中小企業辦理地方產業創新研發，有利加速經濟發展，同時更不餘遺力積極尋回農村產業新生命，結合地方特色、建構觀光軸線，全力打造貓裏老時味，帶動慢活農村旅遊風氣。劉炳輝說，銅鑼地區匯聚農產、觀光及科技等三大發展潛能，預期未來在區域經濟互助互惠下，銀行業務與地區發展將得以相輔相成。

板信商銀近年來為齊備營業據點功能，持續調整通路區域配置效益，期提供客戶更完善及優質金融服務，並為落實普惠金融，繼去年11月高雄市燕巢區設立第一家偏鄉分行後，第二家偏鄉分行紮根苗栗縣銅鑼鄉，正式將營業觸角擴展至全省10個縣市，全國營業據點增加至66家。劉炳輝調，該行未來仍將持續回饋鄉里，多方參與各項公益人文活動，秉持以人為本之經營理念，一步一腳印深耕在地經營、推展在地金融。

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