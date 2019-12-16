（桃園區站前商圈肯德基所在土地，蟬聯14年桃園地王。圖／桃園市地政局提供）

桃園市地價評議委員會16日通過明年地價調整，平均公告現值調漲2.12%、平均公告地價調漲0.92%，公告現值「地王」為桃園區中正路、復興路口的肯德基，連續14年蟬聯地王，明年公告土地現值約每坪145萬元，調漲1.7%。

桃園市地政局局長陳錫禎表示，今年地價調整作業期間買賣移轉棟數年增約4.7%，由於工業用地需求增加多呈上漲趨勢，加上屋齡5年內大樓平均成交單價站上2字頭大關，顯示桃園房市交易量價回溫，有脫離前幾年低迷的氛圍，此次公告土地現值調整依據市場變動趨勢調整，而公告地價則是參考市場波動及社會經濟、民眾稅賦負擔能力等因素合理調整。

此次桃園市公告土地現值平均調幅2.12%，各行政區中以中壢區3.34%最高，反應機場捷運A20站地區、中壢運動公園等區段徵收開發地區因開發進程帶動；平均調幅幅度最低為復興區0.57%，主要因為原住民保留地用途及移轉資格受限。公告地價平均調幅約為0.92%，各行政區中以觀音區調漲3.78%最高，主要反應草漯重劃區開發接近完工，反應其開發期程的地價漲幅。

明年桃園公告土地現值的「地王」仍位於桃園火車站前商圈，中正路與復興路口的商業區土地，公告土地現值每坪約145萬元；公告土地現值最高的地價區段範圍為桃園區中正路、成功路至復興路商業區，每坪約124萬元。

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