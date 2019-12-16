◎擴大韓競總戰力 增聘21位副總幹事

專業Plus，戰力再升級！繼「新世代戰鬥團」成軍，國民黨前主席、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫再度出招，今早召開記者會組建「跨域領航戰隊」，邀10位跨領域人士一字排開出任韓全國競總副總幹事，訴求中間選民、理性中道力量的支持；另公布11位區域的全國競總副總幹事。據悉，朱立倫此舉在建構各領域及區域的競總代表人，在各角落都有韓競總人士參與，要讓整個團隊動起來。

◎愛情摩天輪卡韓 韓批林佳龍不及格

國民黨總統候選人韓國瑜16日回防高雄，下午在港區的棧貳庫介紹當地景點、美食，會後接受媒體聯訪，談及近日交通部卡愛情摩天輪建設，韓國瑜痛批交通部長林佳龍「不及格」，呼籲林佳龍調整心態，「摩天輪推展成功，不是韓國瑜個人的成功」。韓強調，這1年來在網軍、1450抹黑下，高市府執政真的是跌跌撞撞，希望人民看清楚，相信高雄在進步，不要被網路帶風向。

◎星宇開訂5萬人同步搶票 首航班機6分鐘完銷

星宇航空今上午11時開放民眾訂票，時間一到瞬間湧入5萬多人搶票，導致網站一度當機，其中1月23日早上7:25飛澳門首航班機6分鐘秒殺，最搶手，飛峴港也9分鐘就沒票，檳城則是11分鐘搶光。

◎謝忻拚轉型為老人服務 響應創世到宅志工

38歲女星謝忻今年6月爆出不倫戀，被經紀公司下令停工，而最近積極轉型做愛心，上個月底受邀擔任創世慈善餐會的主持人，更透過活動瞭解創世基金會的宗旨，並深受感動，更在11日主動參加「到宅志工」，跟著到宅團隊到新北市瑞芳九份來服務老人家，並協助搬運泡澡工具至案家，也親手替植物人洗澡，也為家屬加油打氣。

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(中時電子報)