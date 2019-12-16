木質桌椅、白色塗漆，溫暖陽光灑下，文青餐廳讓人天天都想在這吃buffet！教室一整片黑板牆，上面有我的塗鴉、算數，用粉筆記錄我快樂的小學生活！垃圾分類也有趣，掃帚、拖把都有自己的「家」！原來創意、設計都能讓校園變得更美麗，設計進場！「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」成功讓台灣9所學校大變身，每天都想快樂上課趣！

設計師說：想讓同學吃午餐，感覺天天都是在吃buffet-台南新東國小。（台創提供）

教育部委託台灣創意設計中心執行之「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，歷經10個月的努力，以設計思維翻轉教育、帶動校園美學改造運動，成功為台灣9所學校進行美感變身的工程。並在12月16日於松山文創園區舉行成果分享會。

台北和平高中指標系統大變身！廁所標示鮮明又溫馨。（台創提供）

「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」以全國公私立高級中等學校及國民中小學為對象，透過公開徵件，由學校自行提出校園改造需求的提案申請。今年首度辦理即有來自北、中、南、東部及外島共172所學校申請，經過評審團隊兩階段評選及實地考察後，選出9所學校成為合作對象，最後由7個設計團隊雀屏中選並進行各校的美學改造專案。改造內容相當多元，有教室、司令台、川堂、中廊、垃圾與資源回收站、師生餐廳、指標系統、電纜線及管線整理等。

改造後的中廊，是孩子們玩耍的地方也是舞台-苗栗豐林國小。（台創提供）

新北市北港國小的教室當初建造時在每間設有一個內嵌式的獨特空間，被用來存放教具，劉國華校長表示，在教學電子化的現在，準備室已不合時宜。設計團隊共序工事洪浩鈞主持設計師便將這個空間改造成舞台並結合教室前、後設置的全黑板牆及移動櫃體，打造出可因應課程內容進行多元變化的未來教室。

屏東大同高中將資源回收桶以模組化的方式重新設計，而外掃區掃具讓掃帚、拖把都有自己的「家」。

屏東大同高中過去走廊上堆放資源回收桶及外掃區掃具的凌亂狀況，設計團隊唐草設計杜文傑總經理帶領團隊，從使用者行為、設計服務、減法設計著手，將資源回收桶以模組化的方式重新設計，不但外觀美化，更在功能上引導師生更精準正確地作好垃圾分類並便於清運。而外掃區掃具的部份，則另外配合校園景觀設置儲放點，並結合休憩功能，讓同學不但不用帶著掃具橫跨大半個校園，還在掃具儲放點增加休憩座椅，讓它們自然融入校園與生活。

沙崙國小將電纜線隱藏，再將剩餘的管線併同日後可能新增的內容一起整理，並以各色套環加以識別，以利後續維護。

新北市的沙崙國小是明年建校百年，校園中的電纜線、電線…等管線布滿了學校的角落，是幾十年來各項工程的「產物」，相當不好看。在東日興業的努力下，先檢測管線功能、拿掉已經沒有功能的管線後，再將剩餘的管線併同日後可能新增的內容一起整理，並以各色套環加以識別，以利後續維護。

雲林縣山峰華德福國小的將司令台大變身！轉化為供師生戶外上課、休憩、甚至攀岩運動的半室外場域增加師生活動的空間。（台創提供）

雲林縣山峰華德福國小黃錫培校長表示現代的師生關係很親近，所以想改造象徵威嚴的司令台。無有設計張智舜總監以大冠鷲為意象，將司令台轉化為供師生戶外上課、休憩、甚至攀岩運動的半室外場域增加師生活動的空間。而面對同樣有半室外場域需求的苗栗縣豐林國小，設計團隊創客吧則將學校跑道延伸到學校的中廊，結合布告欄的展示功能，打造出無論什麼天，孩子們都能在這裡遊戲、運動、說笑、帶導讀的多功能空間。

教育部范巽綠次長（後排左7）、教育部師資藝教司鄭淵全司長（後排左6）、台創中心張基義董事長（後排左8）與各校代表及設計師合影。（台創提供）

這次投入改造的設計團隊，大家都以為人父母的心情期許能替下一代打造更美好完善的學習環境。從減法設計、閒置再造、可複製性三大策略，為9所學校把脈並解決問題。此外，教育部與台灣創意設計中心更委託4位業界經驗豐富、長期關注美感教育的大師級人物：張光民、陳永基、邱柏文、李尉郎，擔任各案的指導委員，就校園美感教育、設計、工程等不同面向提出專業意見。

「我的學校好漂亮、教室好好玩！」今年「學美‧美學」專案就是一個重要的前導示範，將設計專業導入校園。讓美學教育從校園環境的基礎開始對學生產生潛移默化的影響。學生在學校有良好的環境與行為，才能擴展到自身與家庭，形成全民美學運動，進而帶動國家社會全方位的提升！

(中時電子報)