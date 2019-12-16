花蓮消防局長林文瑞提到，前縣長傅崐萁任內積極爭取12億經費建置4處消防分隊，成效與救災成果近年逐漸彰顯。（王昱凱攝）

因應蘇花改即將通車與山林解禁政策等，花蓮縣消防局挹注1億5千多萬元經費，添購23部消防車輛，52公尺高雲梯車為宜花東三縣最高，相當引人注目。（王昱凱攝）

花蓮縣消防局因應救災所需，挹注1億5千多萬添購23部消防車輛。昨舉辦展示活動，52米高雲梯車是東台灣最高十分搶眼。消防局長林文瑞提到，前縣長傅崐萁任內爭取12億經費建置4分隊，是消防網路完備的「擘畫者」。傅崐萁致詞時則表示，「一棒接一棒，只是為了花蓮更好」。

林文瑞提到，傅崐萁縣長任內看見花蓮幅員廣大與消防網路建置未齊問題，積極爭取12億經費投入仁里、萬榮與卓溪等分隊建置與廳舍修繕中，成效與救災效果在近年運作下逐漸彰顯，當年縝密規劃與經費挹注功不可沒。

活動於縣府前陳列添購設備，耗資3480萬自芬蘭進口的雲梯車讓鑄強、北埔與中正國小百名學童搶著搭乘體驗。小朋友與傅崐萁、徐榛蔚等人乘坐升上高空，大呼好高好好玩。傅崐萁則提到可以看到太平洋很美，有點刺激。

林文瑞表示，因應市區21層樓高潔西艾美酒店明年將落成，添購新雲梯車，可於150秒內升至最高點，承重5百公斤，360度靈活性與3方向噴水功能成為鎮壓火舌可靠戰力，將原有32米雲梯高度升級；針對蘇花改另外成立「和仁分隊」，迎接未來隧道救災挑戰。

徐榛蔚提到，花蓮受交通不便影響，受災時易成孤島，自救能量更顯重要，因應蘇花改通車、山林解禁等影響，自花東基金、前瞻計畫等經費補入新設備。傅崐萁則說，消防建置在人力與老舊廳舍修繕上仍須努力，需棒棒交接，持續推動保障縣民安全。

(中時 )