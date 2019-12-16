手機品牌OPPO於今(16)日在馬來西亞吉隆坡舉辦「OPPO 亞太戰略發表會」，以「Connecting Tomorrow Together」為主題，針對5G時代發表全新業務佈局及發展策略，同時宣布OPPO亞太中心在吉隆坡正式成立。此外，今日共有15家來自亞太各市場的電信商新夥伴也加入「OPPO 5G登陸行動」，攜手加速推動亞太地區5G商用導入，現場計約300位亞太區域的合作夥伴與媒體出席活動，一同見證OPPO的里程碑。活動上OPPO也發表了包括5G CPE T1和OPPO Enco Free真無線耳機，並展出雲遊戲、AR眼鏡、螢幕下鏡頭概念機等產品供來賓體驗。

亞太市場是OPPO拓展全球業務的起點，經過十年的發展，OPPO在亞太市場所累積的活躍用戶很快將突破一億。未來，OPPO亞太中心將成為OPPO全球體系的重要一環，持續提升亞太市場的營運能力及更多發展空間，也從本地人才招募、區域重要通路、電信商客戶服務、客製化產品開發、品牌聯合行銷等方面進一步給予充分支援。

新一代行動通訊技術不僅為各產業迎來全新改變，也對企業整體營運帶來考驗。OPPO秉持「品牌國際化，營運在地化」的理念，致力整合全球資源，協助各市場進行發展。此外，OPPO正在實現全球業務戰略轉型，逐步邁向研發技術型企業，未來3年將投入超過70億美元研發經費，除了5G、6G、人工智慧、AR和大數據等先進技術外，也厚實硬體、軟體工程與系統能力等不同面向的基礎，不斷探索萬物互融時代的無限可能。

OPPO副總裁暨全球銷售總裁吳強表示：「OPPO早已不只是一家手機公司，智慧型手機只是OPPO服務用戶的載體之一，未來OPPO將從硬體、軟體與服務方面不斷升級，同時佈局IoT領域，在未來與全球客戶及夥伴一同創造更多的商業機會。」

「比起市佔率，成為亞太市場全方位領導品牌才是我們的發展目標。」OPPO亞太區總裁易軍表示，「我們的業務範圍已不僅是智慧型手機，我們將針對個人和家庭推出多項IoT設備，並為廣大用戶群提供更多數位網路的內容和服務。透過成立亞太中心，我們將聯合所有市場與合作夥伴創造更貼近市場需求的戰略，發現更多機會、創造更多價值，並將消費者的生活與更多智慧終端產品結合，帶來更完整和出色的使用體驗。」

2015年OPPO便成立通訊標準團隊，在全球20多個市場持續佈局5G通訊標準專利，目前共完成超過2,500件全球專利申請。在商用領域上，OPPO今年2月於巴塞隆納聯合全球重要電信合作夥伴啟動「OPPO 5G登陸行動」，在瑞士、英國、澳洲、義大利等海外市場接力推出Reno 5G版本手機。如今OPPO 5G登陸行動聯盟規模不斷擴大，隨著15家亞太重要電信商夥伴加入，OPPO亞太區域中心未來將更緊密地攜手產業供應鏈合作夥伴，帶來全新5G體驗。

根據知名市調機構統計，2019年全球智慧型手機銷售額有50%是由亞太地區市場貢獻，此數據隨著亞太地區人口持續成長預期將持續增加。5G不僅將為全球智慧型手機市場帶來1.7億的成長空間，伴隨亞太地區多個市場在2020年逐步啟動5G商業化，將激發出前所未有的發展潛力。此外，新興亞太區域的科技消費品市場成長率也將達到5%，成為全球之首。

對此，OPPO首席5G科學家唐海表示：「隨著5G、大數據、雲端運算與人工智慧技術日漸成熟完善，將迎來更多發展空間和業務機會，推出更多全新產品和服務。5G網路於2020年登場後，OPPO也將加強相關技術的研發，為全球使用者帶來更好的使用體驗。」舉例來說，OPPO便將於2020年推出搭載全新Qualcomm Snapdragon 865處理器的旗艦手機，以及搭載Qualcomm Snapdragon X50 5G數據機的OPPO CPE T1，幫助OPPO加速完成5G早期階段的部署。

「每次通訊革新都是對產業技術和領導力的考驗，毫無疑問地OPPO正引領著5G創新。」美國高通公司高級產品管理副總裁 Jim Tran表示：「長期以來我們和OPPO致力於科技創新。2020年我們將全力支持OPPO透過我們最新的產品和技術，為用戶帶來更卓越的體驗，在5G時代取得最大成功。」

隨著5G商用全球化與 AI技術的不斷推進，OPPO認為「萬物互融」才是為用戶帶來革命性使用體驗的重要關鍵。對此，OPPO副總裁暨新興行動事業部總裁劉波表示：「IoT、5G、雲端、AI技術透過新興入口級終端產品，正大幅提高人們的生活品質。我們希望打造以人為本、多終端、多場景的智慧生活圈，針對個人、家庭、工作、通勤等四大應用領域，推出互動性高、體驗佳的產品，同時持續開放建構服務網路，為用戶打造怦然心動的新體驗。」

今日活動現場OPPO也與馬來西亞電信商夥伴Maxis攜手搭建了5G網路環境，搶先發表5G網路所帶來的全新體驗，同時展示了包括5G CPE T1、OPPO Enco Free真無線耳機、AR眼鏡等多款智慧終端展品與閃充技術、5G、影像、軟體優化等領域的研發成果。

搭載Qualcomm Snapdragon X55 5G數據機的OPPO 5G CPE T1，支援了非獨立(NSA)和獨立(SA)組網模式、動態頻譜共享(DSS)、全球 5G 漫遊等多項最新技術，成為針對家庭、工作等場景而生的連接中樞，使具有高速速率與低延遲特色的5G核心體驗得以擴展至Wi-Fi網路設備，拓寬相關應用。而作為5G時代另一重要行動入口裝置的耳機，OPPO Enco Free真無線耳機採藍牙低延遲雙向傳輸技術，支援超動態揚聲器，同時兼具AI通話降噪和滑動觸控等功能，預計2020年1月將於包含台灣市場在內的亞太地區上市。

(中時電子報)