金管會規定金融機構自然人董事應有較高的比率，立委今天質疑，恐影響彰銀等公股行庫經營權，也有人若彰銀改選、多1席獨董會衍生更大問題。但金管會主委顧立雄16日接受本報專訪時指出，獨董資格一定會符合專業董事資格，大家到底在煩惱什麼，「我根本認為是假議題」。

金管會去年針對金控與銀行推出自然人專業董事制度，並於2019年7月開始實施，其中，自然人董事新制將影響明年公股銀行彰化銀行、合庫銀行改選結果。各界擔心，「自然人董事」不像公股法人代表會服從政府決策，會出現不受控的情況。

外界擔心萬一彰銀想派4席獨董最後卻只有2、3席選上該如何？顧立雄指出，任何公司都可能出現推3席獨董只選上2席的問題，也就是增加一席獨董、產生獨董人數不足額時，在下一次股東會進行補選就好，這會有何問題？所有其他上市櫃公司都會此問題。

至於獨董薪酬問題，顧立雄指出，財政部已說，就是用「定額方式」做處理。

若屆時一般董事自然人董事人數不足、獨董又不符合資格時，顧立雄指出，到時就不會有問題，這根本是個假議題。若是增加一個獨董會有問題，那我們過去任何對獨董名額的限制就會是空談，對專業董事所設的任何標準也都會成為空談，因為專業董事、獨董都可能不符合專業董事資格時被金管會否決，也可能公司選不出合名額標準的獨董，那就都不要規定好了。

對於公股派自然人董事，是否會有不受控的問題，顧立雄則強調，這個問題要回到公司治理。

(工商 )