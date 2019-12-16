農委會與南投農田水利會為擴大灌溉服務政策，斥資4千5百萬元貫通的中原一號圳隧道，今16日舉行通水典禮，這項讓仁愛鄉互助、新生村部落農地納入南投農田水利灌溉區的創舉，也開創全國原鄉部落第一個農地納入水利會灌溉區，並讓當地123公頃耕地受惠，別具指標意義。
在仁愛鄉以生產「川中米」和「青梅、檸檬、楊梅」三酸產業聞名全國的互助、新生部落，今天因全國首宗把原鄉農地納入水利會灌區的通水典禮，讓清流、中原及眉原部落居民都歡喜洋溢，懷著家有喜事的心情，全部趕至典禮會場，共同慶祝、見證通水啟用的歷史時刻。
典禮場面更是盛大，南投水利會長林庚辛、仁愛鄉原住民立委孔文吉、農委會副主委陳添壽、水利工程處長謝勝信、縣議員廖文賢、仁愛鄉長吳文忠、仁愛鄉代會主席高俊明、鄉代謝光明、新生村長謝志誠、互助村長梁文峰及原民局長史強等都到場觀禮，水利會更在現場以烤豬來慶祝通水盛事。
典禮首由眉原社區舞蹈的迎賓舞與精彩的原民舞蹈揭開序幕，南投水利會長林庚辛在會中表示，水利會有很多農業灌溉用水都來自原住民鄉，但能落實與原鄉共享的理念，還是幸有中央資源挹注及立委孔文吉與地方代表等多方關注努力，才能促成當今全國首例的將原鄉部落農地納入灌區的成果，代表政府對部落的重視，也為日後部落農發展有穩定水源，值得慶賀與欣喜。
立委孔文吉更指出，中原1號圳的貫通，開啟全國原鄉部落第一個納入水利灌區的先例，讓新生與中原部落123公頃農地受惠，創造全國具有指標的工作，對原民農業發展更有深遠意義。
(中時 )
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