▲南投水利會長林庚辛感謝有中央資源挹注及立委孔文吉多方關注努力，才能促成當今全國首例的將原鄉部落農地納入灌區的成果。（楊樹煌攝）

▲原鄉立委孔文吉指中原1號圳的貫通，開啟全國原鄉部落第一個納入水利灌區的先例，是創造全國具有指標的工作，對原民農業發展更有深遠意義。（楊樹煌攝）

農委會與南投農田水利會為擴大灌溉服務政策，斥資4千5百萬元貫通的中原一號圳隧道，今16日舉行通水典禮，這項讓仁愛鄉互助、新生村部落農地納入南投農田水利灌溉區的創舉，也開創全國原鄉部落第一個農地納入水利會灌溉區，並讓當地123公頃耕地受惠，別具指標意義。

在仁愛鄉以生產「川中米」和「青梅、檸檬、楊梅」三酸產業聞名全國的互助、新生部落，今天因全國首宗把原鄉農地納入水利會灌區的通水典禮，讓清流、中原及眉原部落居民都歡喜洋溢，懷著家有喜事的心情，全部趕至典禮會場，共同慶祝、見證通水啟用的歷史時刻。

典禮場面更是盛大，南投水利會長林庚辛、仁愛鄉原住民立委孔文吉、農委會副主委陳添壽、水利工程處長謝勝信、縣議員廖文賢、仁愛鄉長吳文忠、仁愛鄉代會主席高俊明、鄉代謝光明、新生村長謝志誠、互助村長梁文峰及原民局長史強等都到場觀禮，水利會更在現場以烤豬來慶祝通水盛事。

▲農委會、水利會、立委孔文吉與吳鄉長、廖議員和互助及新生村長等為中原1號圳開匣通水。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉互助及新生村納入水利會灌區，農委會副主委陳添壽（右）頒核定函給水利會長林庚辛。（楊樹煌攝）

典禮首由眉原社區舞蹈的迎賓舞與精彩的原民舞蹈揭開序幕，南投水利會長林庚辛在會中表示，水利會有很多農業灌溉用水都來自原住民鄉，但能落實與原鄉共享的理念，還是幸有中央資源挹注及立委孔文吉與地方代表等多方關注努力，才能促成當今全國首例的將原鄉部落農地納入灌區的成果，代表政府對部落的重視，也為日後部落農發展有穩定水源，值得慶賀與欣喜。

立委孔文吉更指出，中原1號圳的貫通，開啟全國原鄉部落第一個納入水利灌區的先例，讓新生與中原部落123公頃農地受惠，創造全國具有指標的工作，對原民農業發展更有深遠意義。

▲農委會、水利會與各級貴賓為互助及新生村納入水利會灌區舉行揭幕式。（楊樹煌攝）

(中時 )