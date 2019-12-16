黃淑雅5度獲得ANBD肯定，今年於1千3百多件作品當中脫穎而出，被評為最優秀的16座作品之一。（王昱凱攝）

花蓮東華大學藝術與設計學系教授黃淑雅連續5年榮獲亞洲聯盟超越設計展（簡稱ANBD）肯定，今年以作品《侘寂》於1328件藝術品中脫穎而出勇摘優秀獎。《侘寂》以黑白東方文字部首融入象徵現代的七彩色塊當中，代表傳統與摩登的結合，即便科技日新月異，仍可自傳統中獲取美好、得到可取之處。

2019年ANBD由日本、大陸、台灣與韓國等4個國家共16人擔任評審，以參賽人數之中的5％件數頒授優秀獎，今年共有1328件作品參展，《侘寂》被選為16件優秀獎中之一，也讓黃淑雅自2015年至今5度獲獎肯定。

黃淑雅表示，呼應參展主題「融」，採用跨界整合方式，將傳統漢字拆解成為部件，象徵傳統的黑白部件散落於代表現代的七彩色塊當中，新舊時代交融之下，現代人能夠擷取傳統的長處與美，再度發揚於現今社會中。

黃淑雅提到，《侘寂》以最純粹的點線面去構築畫面，看似什麼都不是作品卻可以在每個人不同的想像下指涉萬物。取名《侘寂》用意，在於當人內心保持平靜時，萬籟俱寂下照著心之所向，能獲得獨一無二的見解。瞬間將作品自藝術領域帶入禪境當中。

《侘寂》與14位東華大學教授作品於29日前展於花蓮縣文化局美術館，以「視維度」作為展出主軸，由不同視角去感受每件藝術品的美好。

(中時 )