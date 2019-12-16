中共長期以來購買並仿製前蘇聯與俄羅斯的武器，但仿製的武器都是自用，俄羅斯並不十分在意，但近幾中國大陸軍火工業發展迅速，許多大陸仿製武器加以改良後出口，在國際軍火市場上對俄羅斯形成強大競爭壓力。俄羅斯雖對此相當困擾，但因這些武器裝備大多沒有申請與註冊專利，因此對大陸的仿冒行為也束手無策。

據《美國之音》報導說，俄羅斯技術集團負責智慧財產權保護方面的負責人利瓦德內最近對媒體表示，大陸大規模盜版仿製俄羅斯武器裝備，從航空發動機到蘇愷戰機，從航母艦載戰機到防空導彈系統，再到可擕式防空導彈。就連俄羅斯著名的「鎧甲」式導彈和火炮合一的近程防空系統在中國大陸看到類似的盜版。

一些俄羅斯軍事分析人士注意到，中共密切關注這種防空系統的性能和如何使用，陸媒也多次報導曾擊落無人機和其他飛行器的鎧甲空系統。

利瓦德內說，外國仿製俄羅斯武器的情況非常複雜，僅最近17年內，就發現有500多起仿製盜版行為。俄羅斯在國外派駐有專家小組，專門追蹤盜版仿製行為。但是與西方主要軍火商重視智慧財產權保護相比，無論是俄羅斯國防部還是軍工企業，在國外都沒有專利申請註冊，即使發現了盜版仿製行為，俄羅斯僅能到此為止，無法將盜用智財權者告上法庭。

報導說，大陸多年來一直是俄羅斯武器的主要買家，盜版仿製也是雙方在軍事技術合作中面臨的一個主要問題。最近幾年來，俄羅斯與大陸的主要軍火交易專案包括蘇-35戰機和S-400防空導彈，但大陸採購的數量非常有限。

軍事分析人士赫拉姆奇辛認為，大陸採購這些俄製武器的主要目的還是離不開仿製。「中國目的在於想仿製蘇-35戰機，因此採購數量不多。」

俄羅斯《軍工信使報》曾發表長篇文章說，大陸在蘇-27戰機的基礎上開發了殲-11B，在航母艦載機蘇-33的基礎上開發了殲-15，而轟-6轟炸機也來源於前蘇聯的圖-16。從2012年起裝備中國大陸軍隊的步兵主力戰車在外形上也讓人想到前蘇聯和俄羅斯的兩款步兵戰車。此外，中共的元級常規動力潛艇使用了俄羅斯的技術。

俄羅斯軍方的紅星電視台亦曾指出，從上個世紀50年代到今天，中共大規模仿製前蘇聯和俄羅斯武器裝備，包括各種坦克、戰機等武器。目前裝備中共軍隊的武器裝備中，可以確信地說，95%都具有前蘇聯或是俄羅斯武器血統。

俄羅斯軍事分析人士說，由於航空發動機技術複雜，大陸的仿製並不順利，許多戰機發動機迄今仍然依賴從俄羅斯進口。此外，大陸多年前曾試圖從俄羅斯採購在航母上起降的蘇-33戰機，但交易最後未成，但中共後來從烏克蘭獲得了一架前蘇聯遺留下的早期蘇-33戰機的原型機，因此大大幫助了中共殲-15戰機的研製。

(中時電子報)