磐石集團秉持著「以愛為核心」的企業經營理念，繼10月份的「千里傳愛」十周年環島募款幫助偏鄉兒童的公益活動後，12月14日於新竹縣政府點燈活動時，捐助新竹縣政府愛心交通車，解決新竹尖石鄉偏鄉居民交通不便問題，希望藉由交通車捐贈拋磚引玉，帶動台灣善的力量，藉此讓更多民眾關注偏遠地區的照護問題，重視公益的善舉，為企業社會責任的公益典範。

新竹縣尖石鄉身處偏遠山區，許多部落長者或行動不便者要去醫院、上教堂及學童上學都相當不方便，有愛心交通車後，外出更為便利，企業傳愛至偏鄉，讓愛零距離。

磐石集團長期致力於推廣社會公益活動，連續十年舉行單車環島公益募款活動。2018年8月，台大保經與磐石保經合併後，相同的公益DNA，連回饋社會的愛心都是倍增的，延續台大保經2014年開始，每年捐贈交通車至偏鄉，盼能幫助偏鄉學童及長者解決交通不便的問題，至今已邁入捐助活動第六年，過去捐贈單位包含花蓮門諾會醫院、新北市政府、南投縣政府、南投縣特殊學校及桃園義興部落，其中花蓮因獨居老人多且東部地區醫療資源較為缺乏，故捐贈花蓮基督教門諾會醫院愛心交通車，盼為偏鄉醫療資源的提升盡一份心力；此外，桃園義興部落文化健康站的輔導員也表示，由於山區許多行動不變的長者，交通車在部落反應熱烈，一天平均出車3-4次，除了接送長輩至文化健康站參與課程或用餐，愛心交通車同時也做為醫療用途，接送長輩至醫院，為偏鄉提供實際的幫助。

磐石集團陳照董事長表示:期盼藉由實際的行動回饋社會，幫助更多偏鄉族群，號召更多企業善一起盡社會責任，關心社會上需要幫助的人，一起散播善的種子。

(中時電子報)