用LINE來傳送檔案、照片、連結都很方便，不過當看到想保留的資料，或把手機裡的資料傳到電腦上時，常常不知道該暫存在哪裡才好，3C資訊網站《蘋果仁》指出，其實很多人都不知道LINE可以設定「一人群組」，不用再找朋友「借傳一下」了！

根據《蘋果仁》網站教學，在 LINE 的聊天頁面中，點一下右上角的符號，並點「群組」，但不要勾選任何聯絡人，直接點下一步，改好名字後點「建立」，這樣一人群組就完成了，不但可以拿來當檔案傳送器，也可以當筆記本或是書籤來使用。

最方便的是，若想把手機裡的照片傳到電腦，只要先把照片傳到這個一人群組，還可以一次傳送多張照片，再開啟電腦端的LINE，點儲存或另存新檔即可，也不用擔心找人「借傳」的隱私問題。不過《蘋果仁》提醒，透過 LINE 傳送的照片會被壓縮，如果很在意畫質，建議還是用 AirDrop 或是用 Dropbox/Google Drive 等雲端硬碟來傳輸。

此外，還可以把檔案或連結傳送給自己，當你在手機上看到不錯的文章或網頁想暫存時，不用再加到書籤，只要直接傳到專屬於你的 LINE 一人群組，就可以直接當作備份。

(中時電子報)