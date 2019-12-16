針對周刊報導亞洲航空公司董事長盧天麟命令總經理去當警衛，並認股自肥案，亞航16日發文澄清，盧天麟否認自肥，指是被開除與離職員工所為，公司對離職員工大部分皆以優於勞基法方式資遣，開除員工依照勞動法規與公司程序辦理。

亞航公司16日針對周刊爆料回應，指整件事情皆為離職與被開除員工對公司的鬥爭，公司逐條回應指控。

針對報導「害全民虧6億 亞航董座遭控自肥賺飽飽」，亞航回應，盧天麟現為董事長兼任總經理，可以員工身分認股，盧未展現經營決心，長期持有，至今均未出售持股。公司今年第3季EPS有0.28元，過往3年每年現金股利皆有1元以上。

被控「遭判貪汙還空降當董座」，亞航回應，盧的貪汙罪為11年前陳年舊案，已獲司法緩刑，不該以過去司法案件判斷現任職務是否適任。盧任職亞航總座3年，獲得很多重要合約，讓公司營收創新高。

亞航對「開放認股卻設高門檻，員工買不到的他全包」解釋，盧天麟身分為董事長兼總經理，得參與認股，稱2016年現金增資，員工對公司信心不足，放棄比例偏高，一直未能全部認購，直到2018年現金增資仍是如此，盧天麟始認購該等股份。

對於把總經理降職去當警衛，亞航並未正面否認，但表示，員工離職大部分均以優於勞基法方式資遣，開除員工亦依照勞動法規與公司程序辦理。

亞航公司表示，盧天麟上任後已將漢翔公司股票全拋售，並非漢翔公司股東，認為周刊的爆料不實，全因為離職與被開除員工進行鬥爭的行為。

(中時 )