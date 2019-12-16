民進黨團總召李天生說，綠營人數不足，在各委員會沒有擁有多數，無法有效把關留下遺憾。（陳世宗攝）

109年台中市總預算及附屬單位預算案，16日在二讀會中小幅度刪減過關，民進黨團譴責，在國民黨多數暴力，以及議事程序不夠完善之下，造成遺憾的結局，藍軍一意孤行，強勢運作的做法，將會「債留子孫」，民進黨團已經善盡為市民把關的責任。

國民黨團指出，議會是和議制，少數尊重多數是正常民主機制，民進黨要求再統刪市府本預算3000萬元，國民黨團基於和諧，經黨團協商勉強同意。市府本預算通過後，國民黨團議員將持續監督市府預算執行狀況，為市民的荷包把關。

民進黨團總召李天生說，綠營人數不足，在各委員會沒有擁有多數，無法有效把關，民進黨議員爭取保留大會發言權，希望在大會審查時設法翻案，不過由於議會取消聯席審查議程，預算案直接交付二讀；在二讀會中，民進黨議員踴躍發言近3小時，仔細挑出各局處不當編列的預算，公諸社會大眾知曉，希望獲得各界認同支持，不過仍由於沒有額數優勢，留下遺憾。

李天生抱怨，在委員會審時，只是針對部分局處預算進討論，無法討論其他局處的預算，不過109年度市府預算高達2000多億元，創下歷年來紀錄，民進黨希望好好研議，避免「債留子孫」，但是二讀會中每位議員只能發言5分鐘，無法完整表達，最後在國民黨多數暴力下，只獲得小幅度刪減。

李天生強調，民進黨團無法接受這種結果，除譴責國民黨多數暴力，以及議事程序不夠完善之外，同時檢討自認議員監督不夠力，辜負廣大市民的託付，下次會期將研究在部分委員會重點佈署戰力，避免一路敗北。

針對民進黨指預算審查不公等問題？國民黨團聲明，議會有六個委員會分批審查市府各單位預算後送大會討論，各委員會中有各黨派議員嚴格審查預算，預算要砍要刪，民進黨議員在各委員會都有機會著墨；各委員會審查後，共刪市府本預算5023萬元，大會經過討論予以尊重，最後按委員會刪市府本預算5023萬元。

(中時 )