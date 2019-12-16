疑債務糾紛 男子遭押上車事後不願提告 18:152019/12/16 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疑債務糾紛 男子遭押上車事後不願提告（讀者提供/王揚傑傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 家住新北市中和區的28歲洪姓男子，昨（15）日下午4時許到新北市板橋區光復街訪友，突遭3名男子強押上車，往台北市方向行駛。路過民眾見狀，急向警方報案，轄區海山警分局立刻展開調查，深夜時聯繫到洪姓男子，同意到警局說明。 不過，洪男表示人平安無礙，係因債務糾紛，自願上車協調債務，他不願提出告訴。警方已鎖定3名涉案男子，也將通知到案說明。 疑債務糾紛 男子遭押上車卻不提告（讀者提供/王揚傑傳真） (中時 ) #債務 #糾紛 #遭押 #不提告 #新北市 #海山 #警察 #分局 #通知 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾銘宗赴北檢提告吳釗燮妨害公務 10:542019/12/12 社會 草莓紅了！大湖警方啟動假期交通疏導管制 17:192019/12/12 生活 新北市預算表決 民進黨議員退席抗議 17:562019/12/13 政治 台、政教授共同備課 升級新北市高中師資 18:062019/12/13 生活 金包里溪惡臭難耐 新北市府回應年底將施做改善工程 20:262019/12/13 生活 臉書關閉挺韓社團 韓粉管理員怒提告 00:132019/12/14 政治 新北市高中師資 大升級 04:102019/12/14 地方新聞 賴清德出席新北市台南同鄉會 爭取台南鄉親支持 14:492019/12/15 政治 郭新政遭抹黑揚言提告 劉世芳：會約束同仁 14:532019/12/15 政治 內政部次長指票投小黨是浪費 新黨明赴北檢提告 17:572019/12/15 社會 社會熱門新聞 女大生陽台羞羞洗「姊夫」驚見鄰居秒塞真理褲 硬挺打招呼 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 義大醫學院女輕生 校方協助家屬辦理後事 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。