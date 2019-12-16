家住新北市中和區的28歲洪姓男子，昨（15）日下午4時許到新北市板橋區光復街訪友，突遭3名男子強押上車，往台北市方向行駛。路過民眾見狀，急向警方報案，轄區海山警分局立刻展開調查，深夜時聯繫到洪姓男子，同意到警局說明。

不過，洪男表示人平安無礙，係因債務糾紛，自願上車協調債務，他不願提出告訴。警方已鎖定3名涉案男子，也將通知到案說明。

疑債務糾紛 男子遭押上車卻不提告（讀者提供/王揚傑傳真）

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