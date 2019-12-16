黑松（1234）16日宣布，攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮推出全台首款「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，每支酒款不僅經過大甲媽祖鑾轎「稜轎腳」的祈福儀式，這次更以「光明燈」概念點亮媽祖聯名酒，搶在農曆春節前上市，要讓消費者感受到滿滿的庇佑感！

黑松表示，該款「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」限量58,000瓶，將於12月19日下午1點（吉日吉時）在全家便利商店店內及Fami Port預購系統同步開賣，全台酒類專賣店也將陸續上架！不僅可當作「光明祈福燈」珍藏於家中，也非常適合當作年節禮物致贈親友。

黑松公司特助張建章表示，黑松公司不斷追求創新突破，這次與大甲鎮瀾宮再次推出媽祖聯名酒，不僅僅是一般聯名，更精心打造首支會「發光」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，期盼藉由在地品牌的強強聯手，為市場注入嶄新的能量，並擴大黑松品牌營運動能，帶動公司整體營收向上。

據黑松介紹，該款酒特殊之處，除了以「光明燈」作為設計概念外，加上鎮瀾宮大甲媽祖「稜轎腳」的加持，讓這次聯名酒更具收藏價值，還有瓶身以輕薄的特殊陶瓷材質製成，並將大甲鎮瀾宮翡翠媽祖神像瓷雕於瓶身，搭配典雅瓶身、溫潤的流線，完美顯現出大甲媽的慈悲與莊嚴，附贈LED燈座，點亮後宛如一盞「光明祈福燈」，十分別緻特殊。

此外，黑松也在活動上宣布，將善捐新台幣58萬元予「鎮瀾兒童家園」照護弱勢族群向學，鎮瀾兒童家園為大甲媽社會福利基金會所推動公益事業之一，並邀請全台善士一同做公益集愛心，希望透過媽祖「稜轎腳」的祈福儀式與公益捐助，為台灣社會注入更多正向的祝福能量！

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(工商 )