豪宅買氣升溫，台中市建築業界第一代豪宅始祖寶璽建設創辦人梁德煌今（16）日罕見在媒體面前現身，指出他看好這一波美中貿易戰下台商回流所帶動的房市買氣，寶璽建設最新完工豪宅力作「寶璽天睿」，以燙金門牌的優勢向頂級客層招手，「天睿創下了一個紀錄！這應該是獨棟的空中別墅！」

專程從加拿大回來台灣的梁德煌，是台中公認的建築業界豪宅鼻祖，早在七零和八零年代就蓋出不少膾炙人口的經典豪宅大樓，推案向來講究在精不在多，地段嚴選、價格高檔，但經歷二、三十年房市景氣循環的考驗，仍深受頂級自住客的青睞。

梁德煌表示，他創辦寶璽蓋豪宅的時候，那個年代只有長億等少數建商在蓋豪宅，一度在76年時同時有6棟大樓在興建，但後來決定策略改變，走量少質精路線。

梁德煌表示，寶璽建設與一般建築業的最大不同處，是在於外觀造型自成一格，當大部分建商都還在蓋巴洛克、宮殿型的古典建築外觀時，寶璽已經接軌歐洲腳步，走上現代建築詞彙的外觀。

梁德煌直指：「但是要走現代風格？本身就是一個功夫！」所以寶璽都邀請國際建築師來操刀設計，因為我們非常重視採光面，我們建築規劃成本就是人家的2倍以上。

其次梁德煌也表示，與其他建築業最大不同處在於，寶璽非常重視平面、非常重視「地理」和風水，好的「地理」不但可以讓所有住戶平安順利，更可趨吉避凶；也因為寶璽選地嚴格，所以「地理」也好，平面也容易融入其中。

第三，寶璽非常重視結構安全，耐震係數設計總是超越法規門檻，當921大地震前，寶璽的大樓已設計到320gal，所以當時寶璽30棟大樓完全都沒有損壞；921後法規全面升級後，寶璽更拉高到400gal。

至於寶璽的最新力作「寶璽天睿」，寶璽建設副總經理周白金表示，全案已完工落成，位於府會園道1號，規劃地上38樓、地下4層，四面不分前後、都是正面，採全石材和金屬格柵設計；每層2戶，採「Z」字錯開設計，這也是建築業的創舉，讓每1戶可四面採光，採光面更多達27米，兩戶之間也沒有鄰牆；至於一樓門廳，更挑高超過10米。

周白金表示，為實現堅實穩固的百年建築理念，「寶璽天睿」全棟採純鋼骨結構工法，外牆採用日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆，由日本專業技術團隊施作，全棟石材立面，工法有別於傳統乾式掛裝，是台中第一座採用最新德國Fischer精密工法安裝石材外牆的建築。

寶璽天睿由加拿大建築師Michael Green、日本空間設計師片山正通聯手設計，片山正通為寶璽天睿量身設計極具色的庭園廊道，是台中市首宗住宅建築以公共藝術作品申請使用執照的案例。

值得一提的是，「寶璽天睿」更大手筆配置每戶一套市價1千萬元的英國皇室御用品牌Valcucine義大利名廚，及德國頂級工藝美學Miller全系列家電。

據寶璽建設透露，全案總銷約80億元，共64戶，預售時已售五成多，每坪開價79~90萬元，實際成交價則約6十幾到8十幾萬元；最貴一戶，總價達2.5億元，每坪成交價達83萬元，預計2020年農曆春節前後開始交屋，屆時將可陸續在產權過戶後揭露實價。

(工商 )