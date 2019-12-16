星展微電影《Sparks點亮星光》第二季「平凡的英雄，美好的世界」強勢回歸，創作靈感來自真實社會企業故事，台灣社企龍骨王也成為台灣之光，躍登螢幕，透過動人劇情與細膩鏡頭，期藉由微電影發揮影響力，呼籲社會大眾關注老齡化社會帶來的衝擊與挑戰。

星展微電影第二季第五集主題源自2016年「星展社會企業獎勵計劃」得主—台灣社會企業龍骨王。龍骨王以實境互動為主軸，結合體感偵測技術及雲端功能，開發趣味化的復健訓練軟體，為中風、帕金森氏症等神經受損患者或骨科術後患者，提供全方位的復健訓練。病患除了免於奔波往返醫院、在家就可以自主做復健，系統同時也提供治療師客觀的臨床數據分析和管理者介面，讓治療師能系統化地分析、管理病患的情況，不僅能幫助病患復健、也能讓物理治療師以更有效率的方式服務病人。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，該行懷抱崇高使命，期望發揮自身影響力，為社會帶來正面的改變。最新上映的星展微電影，便透過真實社企故事，呼籲大眾正視全球老化可能引發的養護問題和世代衝擊。相信每個人心裡都住著一個平凡的英雄，當大家願意突破自我、攜手努力，就能創造改變、成就更美好的世界。

龍骨王創辦人陳誌睿指出，老齡化是全球共同議題，國發會更推估台灣將在2026年邁入高齡人口比例超過20％的「超高齡社會」。透過創新理念與技術，龍骨王開發趣味復健訓練軟體與評估軟體，期望提升醫病雙方復健效率與品質，也希望在星展銀行的輔導支持下，能讓社會大眾更重視銀髮健康養護問題。

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