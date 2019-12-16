面對大陸不斷透過科技手段提升查稅追稅能力，KPMG畢馬威中國稅務合夥人鍾國華指出，大陸稅務機關這幾年不斷強化建立稅務系統的「練內功」，除通過整合金稅三期系統、電子稅務局、以及報關系統等數據資料，並透過業務、財務、稅務等面向的大數據分析模式，將企業風險按高、中、低進行劃分與差異化預警與管理，提醒面對稅務機關的監管趨勢，企業方的稅務管理也急需變並及早因應。

為幫助台商掌握今年對大陸關切的稅務議題以及大陸稅務局如何運用AI查核趨勢，KPMG安侯建業聯合會計師事務所16日舉辦「2019大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會，並邀請來自兩岸的台商服務團隊進行分享。

KPMG安侯建業稅務投資部營運長張芷表示，在各國經濟及稅收環境複雜變化，且政府間資訊交流互換的趨勢下，稅務機關查核方式已運用AI數位科技，台商必須提升稅務管理的科技工具，進而有效承擔合法合理的租稅成本。

此外，更讓台商擔心的還包含近幾年CRS（共同申報準則）的全球追稅。鍾國華表示，大陸在國際稅收方面，也緊貼OECD等相關行動計劃的腳步，2019年也首次對2017財年的國別報告資訊進行交換。

鍾國華認為，雖然大陸目前直接利用國際交換獲取的CRS及國別報告信息進行查核案例並不普遍，但不能排除可能性，而相信這也是未來的發展趨勢。

(旺報 )