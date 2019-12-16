國民黨總統候選人韓國瑜16日傍晚到三民區為科丁立委黃柏霖加油打氣，他致詞時說，未來在行政院要設立數位科技委員會，提高公民參與。在行政院要設立一個窗口，凡是重大議題，超過3000人以上表達意見，就列為重大公共政策來探討，包含政府功能再造、教育、經濟發展等議題。

韓國瑜說，在教育領域，他跟黃柏霖追求的一樣，希望下一代的台灣小朋友能增加科技力的培養，大家一起努力。如果下一代的小朋友的中英文能力俱佳，就具備國際競爭的基本能力。他請大家支持黨籍立委候選人黃柏霖與黃昭順。

黃柏霖說，一個社會的幸福，需要很多志工，他已經在高雄推了26期的志工班，培訓超過8500位志工。在社會局的支持下，每兩個月大約會有400到500名市民朋友參與志工培訓，希望未來台灣社會能建立時間銀行的觀念，讓年輕人來照顧長輩，讓未來的人可以得到更充分的照顧；幸福的社會是希望大家可以利他，讓社會更加進步，盼高雄成為志工高雄，未來也會成為志工台灣。

(旺報 )