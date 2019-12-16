挑戰「差評」最多的外賣美食 難吃到爆吐網笑：不餓了！

現在外送當道，大家通常在點外送時都會先參考餐廳評價，但YouTuber Dinter（丁特）表示，日前突然發現，現在外送評價都越來越高，隨便都有4.8星的評價，這讓他懷疑，「如果選擇3星店家，是不是吃起來其實和其他店家一樣」，於是他挑戰差評最多的店家，沒想到反應讓網友們笑翻。

丁特在影片中提到，最近叫外送時發現，大部分餐廳評價都有4.8顆星，他懷疑這些評價是洗出來的，因此他在Foodpanda上找了一間留言評價糟糕，但卻有4.3顆星的一間麻辣燙。

丁特表示，餐點一送達，湯就已經漏掉幾乎一半，湯頭甚至讓不吃辣的他都覺得根本不辣，就跟網友描述的狀況一樣，而裏頭的肉片、鑫鑫腸一吃，都讓丁特無法接受，連一旁的小編一吃牛肉都形容，「這是橡皮筋牛」。

最後，丁特透露，他只會給這家店2.8顆星左右，因此認為外送平台上一定有些洗分的機制存在。其他網友看完他的影片紛紛搞笑回應，「遇到難吃的我一樣給5星，因為不能只有我吃到」、「看完完全不餓」。

(中時電子報)