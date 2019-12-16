南投縣疣胸琉璃蟻肆虐，國姓鄉北梅國中學生蕭仲凱、周雋宸與蕭仁豪以「探討蟲生真菌對疣胸琉璃蟻的致死情形」，獲得今年全國中小學科展第一名，明年還將參加國際科展為國爭光。農委會主委陳吉仲今特別來到北梅國中，表揚三位優秀的學生，並呼籲避免疣胸琉璃蟻騷擾應注重環境清理及田間管理，可使用餌劑、環境用藥或肥皂水防治，同學的研究成果提供了疣胸琉璃蟻防治的研發方向，一起攜手合作減少疣胸琉璃蟻入侵農園與居家。

北梅國中的三位學生的研究初衷，是想找出驅趕螞蟻的方法，降低疣胸琉璃蟻對生活上的困擾，在相關老師的指導下，學生觀察疣胸琉璃蟻的生態習性，透過培養蟲生真菌及收集孢子，再用不同方式讓真菌感染琉璃蟻，證實蟲生真菌對琉璃蟻有致死效果，研究精神可嘉。

陳吉仲表示，北梅國中雖位於偏鄉資源缺乏，三位同學就地取材利用烘碗機等器材，做出讓人驚豔的科學成就，尤其從生活環境出發，將解決日常生活不便，作為發明的動力更是難得。依照同學的研究，蟲生真菌液防治疣胸琉璃蟻有其效果，讓防治疣胸琉璃蟻多了一項方法。

陳吉仲指出，台灣近年疣胸琉璃蟻族群數量增多地區，包括南投縣的國姓、集集、中寮、埔里、竹山和鹿谷地區，及嘉義縣的番路，最北甚至拓展到苗栗縣的西湖。

防檢局提供民眾防治的四個撇步：一、自製液態餌劑誘殺（3％硼酸混合10-20％蔗糖水），二、設置樹型餌站，將餌劑倒餌站綁在蟻群出沒的樹幹上，三、家中設置地上餌站，或用淺碟裝置餌料，四、以肥皂水或環保署核准的防治螞蟻觸殺型藥劑直接噴灑撲殺。農委會與環保署已就防治疣胸琉璃蟻「加強田間管理，注重環境清理」編列經費採購餌劑及餌站，將盡快提供各鄉鎮公所轉發民眾進行防治。

陳吉仲呼籲，疣胸琉璃蟻在中南部侵擾農園，干擾農事操作，在農園防治方面，建議農友加強田間管理，防除與其共生的蚜蟲與介殼蟲，必要時可使用糖水餌劑、皂素等安全資材防治，降低疣胸琉璃蟻蟻田間族群密度；居家防治方面，建議民眾注意清理竹竿、水管與廢棄物，避免疣胸琉璃蟻藏匿或攀爬侵入住家，必要時可使用環保署核准的環境用藥防治。

(中時 )