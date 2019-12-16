美式連鎖賣場好市多雖然是會員制的量販賣場，但提供的商品及服務都經濟實惠，就算要繳年費，許多人還是覺得划算。近日就有民眾分享了一個「隱藏商品」，且一次就抱走了5箱。尤其以它的實用性來講，根本CP值完勝任何商品，但是，可遇不可求。

在專門分享好市多商品實用心得的社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上，有位民眾分享了一件好市多特殊商品，並曝其強大功能，獲得眾網友的認同，紛紛表示「超好用」，甚至，還能免費取得。不過，原PO強調，擁有這商品的人，本身必須是「貓奴」才會懂。

民眾分享了一件好市多特殊商品，並曝其強大功能，獲得眾網友的認同。不過，原PO強調，擁有這商品的人，本身必須是「貓奴」才會懂。（Costco好市多 商品經驗老實說）

真相是，原PO從好市多一次帶走5箱的，是紅龍雞塊的「箱子」，功能之強大，讓每戶人家的喵星人都住得超舒適。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

而真相是，原PO從好市多一次帶走5箱的，是紅龍雞塊的「箱子」，想搬多少，只要搬得了，就搬多少。不要覺得就是撿個紙箱回家，這款紅龍雞塊的紙箱可不是隨便拿的，而是因為它公認的「大小適中、堅固耐用」，才能獲得網友一致推薦，不僅空間足夠，還能再往上加高。功能之強大，讓每戶人家的喵星人都住得超舒適。

這款紅龍雞塊的紙箱可不是隨便拿的，而是因為它公認的「大小適中、堅固耐用」，才能獲得網友一致推薦。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO曬出家中喵星人入住這間「貓咪公寓」的照片，看見每隻貓咪都乖乖地待在各自的「樓層」中，表示下次還要再補貨，因為家中共有7隻貓咪要伺候。網友們也不藏私地分享家中喵喵入住「紅龍大廈」的景象，完全能感受每隻貓咪入住的幸福，一臉享受樣，簡直爽歪，彷彿住進了貓咪界的帝寶。

原PO曬出家中喵星人入住這間「貓咪公寓」的照片，看見每隻貓咪都乖乖地待在各自的「樓層」中，表示下次還要再補貨。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

其他網友看見各家曬出貓咪待在紙箱中「一樓一鳳」的景象，不約而同想要去好市多撿回來用，但十分擔心有可能被搶完。於是有網友另外不吝分享，有其他的紙箱也不錯，像是「好市多葡萄」、「鱈魚香絲」及「馬鈴薯」的紙箱，都是網友「已認證的好物」。

網友另外不吝分享，有其他的紙箱也不錯，像是「好市多葡萄」、「鱈魚香絲」及「馬鈴薯」的紙箱。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

就算家中沒養寵物，也有網友拿來收納物品，也是實用選擇。好市多不僅商品優惠，除此之外，連紙箱都能成為熱門夯貨，網友表示「真是貓咪天堂」、「續約都是為了這個」、「比買到特價品還興奮」。

網友們也不藏私地分享家中喵喵入住「紅龍大廈」的景象，完全能感受每隻貓咪入住的幸福。甚至連狗狗也可以住進來。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

就算家中沒養寵物，也有網友拿來收納物品，也是實用選擇。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時電子報)