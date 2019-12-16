聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，中美貿易協議第一階段順利達成，但台股上周已提早反應利多，導致漲幅較大的權值股包括台積電、大立光16日紛紛出現小幅拉回，以大盤來講雖漲幅雖不比上周強勢，但以盤面觀察卻是遠優於上周表現，中型小股有望出現補漲行情。

個股方面，本周納入投資組合的光磊，在26元附近區間洗盤後，16日帶量站上前高27元價位，後續只要持續出量站穩，有望帶出新的波段漲勢。

散熱族群的超眾16日直奔漲停、泰碩同步上漲5％，而記憶體價格反彈利多持續發酵，也帶動南亞科、華邦電分別上揚4％與2％，此外，電視面板傳將漲價5～20％，面板雙雄友達及群創雙雙勁揚約5％。

操作方面，新台幣連續2日強升，資金行情持續延燒，但下周外資準備進入聖誕假期，需特別留意漲多個股，尤其外資持股比過高，不排除將會有放假前的獲利賣壓，12月中旬後選股方向應轉以內資持續買超個股為主。

(工商 )