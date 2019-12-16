倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日由紅翻黑，終場上漲12.04點，漲幅0.1％，收在11,939.77點，櫃買指數表現相對強勢，終場上揚0.97點作收，漲幅0.66％，以147.22點作收。

三大法人方面，外資續買20.82億元，投信轉買1.87億元，自營商轉買25.64億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買回759口多單，累計淨多單部位為49,668口，心態呈現中性偏多不變。

隨著中美雙方達成第一階段貿易協議後，雙方暫停戰火，惟市場反應卻異常冷淡，台股16日僅以小漲作收，並未持續放量大漲，主因除利多已提前反應外，市場擔心法人與大戶刻意拉抬權值股，反而悄悄倒貨中小型股。

然而台股多頭格局未破前，即使大盤再創11,990點波段新高，成交值放大至1,710億元，若未出現爆量不漲的情況，因相比歷年天量約3,000億元還有很大一段距離，短線個股位階的調整無須過度擔心。

個股方面，本周納入投資組合的威剛，11月營收創近14個月新高，產業谷底已過，配合籌碼面及技術面均處於有利的位置點，12月初以來持續飆漲，後續只要量價不失控，仍有望續漲再創新高。

除了部份趨勢轉弱或籌碼轉趨鬆動的個股，仍須多加留意外，記憶體業者、面板股、半導體設備股、系統級封測模組廠及光學鏡頭等個股16日維持強勁走勢，持續大漲再創新高。

此外，包括散熱模組廠泰碩、雙鴻、超眾、快充元件IC設計業者昂寶-KY、印刷電路板（PCB）業者博智、微機電麥克風業者鈺太、電感元件廠奇力新、連接器業者健和興、和Mini LED概念股晶電、榮創也紛紛再度轉強，就連手機品牌廠宏達電16日皆強攻至漲停板，顯見台股後市行情仍不容小覷，逢低偏多操作原則不變。

(工商 )