運達投顧分析師洪任浚表示，美中貿易戰停火對景氣循環股影響大，操作宜買在本益比低的時候，而這也是最考驗人性的時刻，畢竟從財報的角度來看，很難見到利多的訊息，甚至營收與獲利都呈現衰退，若市場遇利空不跌，才有向上表態的空間。個股方面，本周納入投資組合的久元，Mini LED帶動設備投資需求增溫，股價表態。

他指出，貿易戰歷經17個月，導致中國經濟陷入困境，然美國不再加徵關稅後，中國景氣亦會出現反轉，而台灣科技業過去庫存量偏低，美中和談將帶動急單效應，觀察台灣電子零組件供應鏈，被動元件與矽晶圓族群先前因產品報價下跌，導致股價拉回修正，隨著貿易爭端減緩，中國廠商將開始備貨來搶市場，尤其在5G方面的投資也會加快腳步。

晶圓代工受惠台積電（2330）的先進製程滿載，庫存消耗速度優於預期，而中國的智慧型手機從4G轉向5G，預期將啟動龐大的換機潮，5G零組件需求優於4G規格，包括散熱等功能都必須重新設計，台灣在這波5G商機中占有相當大的機會，一旦需求啟動後，亦將帶動獲利能力大幅攀升。

(工商 )