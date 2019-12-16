華冠投顧分析師吳官隆指出，美股13日溫和小漲，但美中貿易戰轉為和緩的消息釋出後，費半指數卻小跌0.6％，道瓊指數也僅小漲3點、收在28,135點，亞股16日呈現漲跌互見，日、韓股小跌，陸、台股則小漲。

他分析，台股16日收盤小漲12點、收在11,939點，成交量1,365億元，上市指數留有量縮紅棒，近期盤勢易陷入整理，蘋概股指標台積電及大立光收小跌；上櫃指數則開低走高，中小型股將13日上櫃的中長黑棒吞沒，但成交量不足，顯見市場觀望氛圍濃厚。

綜觀盤面，記憶體、二線光學和散熱模組廠股價表現不俗，加上擴增實境（AR）概念股延續大盤強度，矽晶圓、5G相關個股陷入整理。不過，既然看到許多上櫃股展現強度，代表整理後再攻的機會仍高。

個股方面，本周納入投資組合的奇鋐，16日帶量衝擊60日均線的反壓41.1元，技術指標KD值拉升至60，終場上漲1.8元、收在41元，17日若能跳空往上開盤，則將是多頭的起點，股價理論上有機會續揚。

(工商 )