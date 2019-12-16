總統蔡英文今日出席台大醫院新竹生醫園區分院開幕典禮，她指出，目前生醫市值達8,900多億元，有信心讓生醫產業成為下一個兆元產業。

蔡英文表示，今天是台大新竹生醫分院第一期醫療大樓正式開幕啟用。事實上，她前一陣子已經來聽取過余忠仁院長的導覽，也看到新醫院的規模跟將來可以發揮的功能。新竹生醫園區在20年來，一直是政府施政上很重要的區域，主要是希望它能夠帶動台灣生醫產業的發展。

目前，台灣的生醫產業在製藥、生技、醫材等領域，表現都非常亮眼，目前生醫產業的市值8,900多億元，蔡英文有信心，讓生醫產業成為下一個兆元產業。

新竹是高科技ICT產業的重鎮。政府想要做的事情，就是以「新竹生醫園區」為核心，扮演驅動者的角色，串聯起「產、官、學、研、醫」的力量，結合ICT產業，來發展有創新潛力的「高階醫療器材」、「生物製劑」、以及「特色醫療」等產業聚落。

同時，要加強進行臨床醫學跟生醫產業實用化的研究，統整醫療體系跟專業醫療人員運用價值。透過將研發、試製、臨床試驗、轉譯醫學、以及新創育成，整合在園區之中，來加速推動生醫產業發展。

另外，大新竹的鄉親期待醫療中心等級的醫院，已經10幾年了，這次順利完成大新竹鄉親的夢想。蔡英文感謝在這個過程中所有參與的人，尤其是台大醫院、台大醫學院跟台灣大學的團隊，以及政府部門的相關部會、立委，大家共同的參與，這確實是一個很重要、且具指標性的計畫。

大新竹地區鄉親就醫的最大需求，就是急重症醫療跟癌症治療，以及心血管、腦血管等疾病。因此，台大新竹生醫園區分院將這些疾病的預防與治療列為首要任務，並提供急重症醫療功能。未來這裡也將會設立腫瘤醫學中心、心血管中心、腦血管與神經醫學中心、以及急重症治療中心，滿足大新竹地區急重症的醫療需求，照顧民眾的健康。

她期待台大新竹生醫分院能夠成為大新竹地區醫療的領航者，跟轄區內所有醫療院所共同合作，提供鄉親更周全、更有品質的醫療照顧跟長照服務。

(工商 )