立委柯呈枋（右起）、國民黨彰化縣黨部主委張曼莉、立委參選人謝衣鳳、縣議員曹嘉豪和劉淑芳等人，痛批民進黨不會執政只會操弄選舉，還利用側翼青年軍四處散發未具名的不實文宣，如同黑函，呼籲年輕人誤被利用，以免淪為1450與楊蕙如們，還恐有觸法之虞。（謝瓊雲攝）

選舉奧步，抓到了？國民黨彰化縣黨部主委張曼莉16日開記者會抨擊對手民進黨利用年輕人散布未具名的抹黑文宣，已涉違反《選罷法》意圖使人不當選，報警處理；民進黨彰化縣主委邱建富回擊，這是「台灣囝仔宣達團」利用假日自發性至全台各地發文宣，內容陳述事實，將全力聲援。

張曼莉偕同立委參選人謝衣鳳、立委柯呈枋，彰化市黨部主委林士聖及國民黨彰化縣議會黨團正、副書記長劉淑芳、曹嘉豪等人出席「執政沒半步、選舉專奧步」記者會，痛批民進黨利用側翼青年軍散發黑函抹黑，操弄假訊息、意圖影響選舉，是變相的選舉奧步，呼籲支持者拒絕「楊蕙如們與1450們」。

上周六14日下午，韓國瑜彰化縣聯合競選總部成立，在員林市舉辦聯合造勢活動，立委柯呈枋服務處助理卻在和美市場發現有6名外地來的青年發送「「投給國民黨、台灣變香港」文宣，立刻報警處理；和美警方依程序完成筆錄後移請彰檢調查，6人均請回。

張曼莉說，身為人母，她沉痛希望年輕人不要隨意被煽動與利用，選舉期間散發沒有具名、不負責任的文宣，恐將觸法、影響一生；劉淑芳也呼籲對手陣營端出政策牛肉，停止抹黑烏賊戰術。曹嘉豪更痛批，投給國民黨，豬瘟就會擋不住，這種為反對而反對、危言聳聽的言論，真的該適可而止。

邱建富表示，當天有立即派員前往彰化分局關懷6名青年，進一步了解文宣品內容陳述事實並無不妥，國民黨不該浪費治安資源，借故借端製造爭議，民進黨會全力協助這群青年朋友，也將將擴大該文宣品的發放，讓社會公評！

(中時 )