住外面總會發生一些糗事，一名女大生就分享自己買「新玩具」在清洗時被鄰居撞見的經驗，讓她「第一次體會到什麼叫做找洞鑽躲起來」。

原PO在《Dcard》PO文，表示自己想試用一下新買的玩具，拆封完包裝之後，就興致勃勃的決定把新玩具拿去清潔乾淨，然後就要來試用了！由於她的租屋處是透天改成一層樓兩間的那種，PO住在頂樓，所以廁所是在房間外面，廁所再過去就是曬衣場跟洗衣機。所以只有要洗衣服、晾衣服的人會上來，原PO表示，該樓層是只有自己住，但是她去廁所前還開門稍微了看一下有沒有人。

不過就在原PO拿著新玩具轉身，準備要關門的時候，突然聽到了洗衣籃碰撞的聲音！也不知道為什麼，她下意識的就把新玩具往身上的真理褲塞，之後便與鄰居四目交接，她發現那位鄰居用了一種XX的眼神看著自己，結果...自己往下偷瞄竟然發現「新玩具卡到了」，原PO懊惱的表示，「如果別人真的以為我勃起，我還是長歪向右邊的那種！」...「第一次體會到什麼叫做找洞鑽躲起來」不過原PO還是硬著頭皮跟她打了招呼飄進廁所了。

事後原PO回想，當時鄰居女孩應該很崩潰，她表示，自己是一個長髮到胸下的人，卻可能被鄰居妹妹當成「是個會一大早勃起的男生。」會不會明天就被投訴我是變態啊.....

(中時電子報)