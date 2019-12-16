前華航董事長趙國帥2018年3月申請籌設，2019年元月取得營業執照的騰達航空，16日傳出趙國帥帶領的經營團隊，以功成身退理由，已自本月14日起集體退出騰達航空，與幕後大股東龍巖集團董事長李世聰拆夥。騰達傍晚5點過後則發布訊息，表示以召開臨時董事會，由賴英里代理董事長兼總經理。

騰達由趙國帥與龍巖總裁李世聰等共同投資設立，李世聰佔絕大多數股份，李世聰的「紅粉知己」賴英里也擁有部分股權並擔任董事。公司取得營業執照後首架委託騰達管理的是李世聰擁有，有商務機勞斯萊斯之稱，價值新台幣21億元的美國灣流航太G650ER長程線頂級商務機。

騰達航空自許要成為國內第一的商務機專營公司，目前公司受委託管理的商務機共有兩架架，年底前還會增加1架，明年已有2到3架正在安排委託騰達管理。目前公司共有34名員工。

騰達航空原由趙國帥擔任董事長，前台灣航勤公司董事長、華航資深服務副總石炳煌擔任總經理，前復興航空業務副總何榮錦、前華航企劃協理董瑋，都在騰達擔任副總，另外還聘請前華航資深航務副總周裕森為高級顧問，是一支非常專業的團隊，在業務蒸蒸日上之際，集體退退出騰達，真正原因不明。

騰達航空在新聞稿中表示，公司將於本月26日召開股東會後，正式推選董事長及總經理。並指出過去近兩年，在趙董事長帶領下，騰達航空已逐漸成形，未來將致力追求成長與茁壯，為永續經營發展的願景，奠定鞏固的基石。

騰達並指出，公司股東富有遠見及前瞻性思考，深知在台灣經營商務專機產業，唯有跳脫傳統民航思維，才能積極布局亞洲市場，真正與國際接軌，打造國際化的全新商務專機事業！騰達航空人才濟濟，除了管理台灣註冊的商務專機，也提供國外註冊飛機多樣的服務選擇，包括地勤代理、飛航支援、故障排除、塗裝彩繪安排等全方位的服務。

騰達以最高標準為飛行安全做把關，符合國內外各項嚴格標準。公司不僅通過IS-BAO的嚴格認證，更是亞洲唯一使用線上安全管理系統（Safety Management System, SMS）的商務專機公司。每一趟飛行，皆以最高標準執行安全風險評估，並由公司的航務單位、機務單位及安全管理處共同把關。

同時，公司推展公正文化，鼓勵全員飛安，主動提報任何可能影響飛安的因子，並給予獎勵。此外，騰達的飛行駕駛員及維修工程師，每年遠赴北美加州，蒙特婁以及中東杜拜等地，進行民航局認可的模擬機及維修訓練，在在凸顯公司對飛安的重視、執著與努力。

在賴董事長帶領下，騰達全體上下，盡一切努力打造全新氣象，帶領騰達航空邁入新的里程碑，讓台灣的商務專機事業，不僅能夠立足台灣，更要放眼亞洲、胸懷世界！

(工商 )