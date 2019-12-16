隨著新台幣強強滾，今年國銀也三不五時推出快閃換匯活動。中信銀16日指出，據中國信託銀行內部統計，2019年10月線上換匯人數較去年同期增加26％，外幣ATM交易筆數提升350％，非營業時間交易量占55％，再透過大數據分析，發現上班族最愛參加快閃換匯活動，若以星座區分，天蠍座及天秤座參與人數高出平均值，堪稱撿便宜行家。

中信銀行指出，自2019年3月起每月舉辦一日快閃換匯活動，持續帶動換匯人次成長，近期適逢臺幣走強，12月17日將再次推出此活動，並加碼抽好禮。

中信銀行指出，為持續洞悉客戶需求，中信銀行以內部大數據資料庫分析各項變數，建立線上換匯客戶模型，發現有外幣需求的客戶近五成集中大臺北地區，男女比約4比6，其中40至45歲女性更為換匯常客。若以職業別來觀察，企業負責人或經理人因有出差需求，平均每人每年線上換匯約3筆，頻率最高。

進一步分析曾參與一日快閃換匯活動的客戶，發現活動最受一般上班族歡迎，平均每人換匯筆數高出平均值23％。星座分布以天蠍座、天秤座人數最多，兩者都高於平均值11％，雙子座對優惠相對無感。而換匯最頻繁的是金牛座，但每筆金額為所有星座中最低，推測金牛座常觀察匯市起伏，以少量金額多次換匯確保自己換到理想匯率，精打細算實至名歸。

中信銀行表示，為服務民眾出國、出差的換匯需求，17日再次舉辦一日快閃換匯活動，上午9時至下午3時30分登入「中信Home Bank」APP或網路銀行，以新臺幣兌換14種指定外幣可享單筆即期匯差優惠，並加碼抽市價約新臺幣2,250元的「微型便攜電解洗衣機」，出國放入隨身行李不占空間，12月31日前輸入專屬代碼再享小伴旅網路商城九折優惠。

中信銀行表示，民眾換匯後若需提領、回存外幣，可善用中信銀行全臺分行24小時外幣ATM服務提存現鈔，未持有中信銀行外幣帳戶的民眾也可線上立即開戶，即日起至明（2020）年2月14日止，享中信銀行外幣ATM每月存提款免手續費一次的優惠，至少省下新臺幣100元。

(工商 )