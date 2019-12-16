美系外資喊出630元目標價為玉晶光（3406）撐腰，除了用口水護盤外，也拿出銀彈攻堅，在上周大買玉晶光1.3萬餘張，讓玉晶光股價一路長紅，16日更輕取500元大關，收在522元，再創波段新高，由於短線漲多，玉晶光16日盤後應主管機關要求，先行公布最近期獲利，經自結玉晶光11月單月稅後盈餘達2.14億元，單月EPS2.09元。

玉晶光昨日公布11月營收達11.86億元，較去年同期成長65％，單月稅後盈餘2.14億元，也較去年同期成長123％，每股稅後盈餘2.09元。

(工商 )