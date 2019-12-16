玉晶光11月獲利告捷 出現倍增佳績 18:212019/12/16 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美系外資喊出630元目標價為玉晶光（3406）撐腰，除了用口水護盤外，也拿出銀彈攻堅，在上周大買玉晶光1.3萬餘張，讓玉晶光股價一路長紅，16日更輕取500元大關，收在522元，再創波段新高，由於短線漲多，玉晶光16日盤後應主管機關要求，先行公布最近期獲利，經自結玉晶光11月單月稅後盈餘達2.14億元，單月EPS2.09元。 玉晶光昨日公布11月營收達11.86億元，較去年同期成長65％，單月稅後盈餘2.14億元，也較去年同期成長123％，每股稅後盈餘2.09元。 (工商 ) #玉晶光 #11 #稅後盈餘 #單月 #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益證券看下周指數區間11,700～12,000點 21:232019/12/13 財經 旺季更旺 東陽11月獲利狂增42％ 創同期新高 09:212019/12/16 財經 《業績-汽車》東陽11月稅前淨利創同期新高，營運熱到明年首季 10:172019/12/16 財經 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 陸11月工業零售勝預期 固定資產投資符預期 10:342019/12/16 財經 上證指數收漲16點 兩連升 15:532019/12/16 財經 貿戰協議利多 助推滬指開盤漲0.11% 16:122019/12/16 財經 《業績-光電》玉晶光11月EPS為2.09元，明年Q1業績可望年增 16:312019/12/16 財經 港股收跌179點 17:042019/12/16 財經 台股逐洞賽－倫元投顧分析師陳學進 18:162019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 日本股神孫正義跌落神壇 銀行想收傘 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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