台股創29年來新高，下一步該怎麼投資？國泰金控投資長程淑芬16日表示，2019年的台股是「步步驚魂步步高」，但隨著全球經濟進入復甦休息的低基期，2020年的台股應是「穩中求小勝」，會有類股輪動的機會，建議投資要有評價紀律，逢低拉回再布局，會比較安全。

程淑芬是在國泰台大產經合作團隊發布2020經濟氣候預測會上，表示以過去幾次經濟循環來看，這波復甦時間比較久，但目前看來也「未見疲態」，以投資台股的觀點來說，第一可能暫時不會有很大的風險，第二是要有繼續的動能，可能就是類股分散，不會再集中在某一檔或某一類產業，會進行類股輪動。

對於金融業來說，程淑芬預估2020年依舊是低利率環境，有四點要注意，第一是產品利率依舊很低，金融機構若在不同區域有業務，景氣有變化時，控管資產品質很重要；第二是全球趨勢下，國內外業務都要很重視永續議題，第三是放款與資上，無論是客戶的投資與金融機構自身部位的投資，2020年臨場機動性、彈性很重要，因為大環境雖未變差，但可能出現來回震盪，必須機動調整。

第四是投資的評價紀律，可保障安全，機動調整很重要，過去一段時間全球資金無論是被動投資在股票或債券，都是大量資金湧向相同類別、相同個股，仍在慢慢堆疊商品的榮景，但「資金會漲潮，也會退潮」，程淑芬說二年前就開始關心、邊走邊看，機動調整，現在仍未見很大立即的風險，即沒有要減碼的需求，但每多一年就會更墊高價格，要看基本面有沒有跟上，所以2020年仔細觀察基本面有沒有跟上，是很關鍵。

程淑芬說，在此環境下，金融機構也要小心提供給客戶的各式金融商品，要將大環境變動等因素考慮進去，不能「殺雞取卵」。

(工商 )