▲參與日月潭消防分隊動土開工的各級貴賓。（楊樹煌攝）

南投縣府今16日在魚池鄉日月潭中山路上，舉行消防局第二大隊日月潭分隊辦公廳舍興建工程開工動土典禮，工程預計109年12月底完工，縣長林明溱、縣議員謝明謀、陳昭煜、石慶龍、魚池鄉長劉啟帆及消防局長林聰吉等都參與動土儀式，場面莊嚴隆重。

日月潭消防分隊位在日月潭風景區內，原分隊廳舍老舊不敷使用，且當地以觀光旅遊業為主，飯店高樓林立，旅遊民眾眾多，因此擴建並提供更精良的救災設備。

為改善分隊辦公廳舍環境，縣府編列5,044萬元經費，規劃興建地上4層，約473.22坪的大樓，16日舉行動土典禮，未來落成後，軟硬體都將是最先進專業的現代化消防廳舍。

林縣長表示，消防隊弟兄非常辛苦，災害發生時總是要衝鋒陷陣在第一線救災，把民眾生命安全當為首要責任，精神令人敬佩，因此他們的需求縣府會盡力協助，新建工程已動工，期盼早日完工，提高消防員弟兄士氣，同時感謝縣議會的大力支持，讓預算順利通過。

在場3位議員指出，日月潭高樓林立，最高樓層達26層，8層以上的大樓也不少，土地價格是寸土寸金，經府會及地方共同努力，順利找到土地並編列預算興建消防廳舍，期盼廳舍完工後，讓打火弟兄與防火宣導的姐妹有更好的辦公環境。

(中時 )