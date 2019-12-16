國民黨今天下午已在中央黨部外架設6米高的耶誕樹，以及點燈的講台。（黃福其攝）

聖誕節將屆，國民黨今年首度舉辦平安夜活動，要以「平安感」、「幸福感」對抗蔡政府的「亡國感」，因應韓國瑜明天下午到中央黨部參加工商企業團體挺韓大造勢，國民黨下午已先在黨部外架設6米高的耶誕樹，明天下午請韓先點燈，24日晚間再由教會團體報佳音。

此外，25日聖誕節當天，將舉辦「國政配顧問團」成立大會，由前副主席林豐正擔任總團長，副總團長則有許水德、關中等院長級人士，近兩百名團員包括曾任部會首長、縣市長、立委及省議員等各界入士；當天適逢行憲紀念日，黨中央也將舉辦「守憲護憲論壇」，由前總統馬英九主持，與學者、名嘴等座談，要對蔡政府強立反滲透法、把公投關鳥籠等破壞創制複決權的違憲毀憲作為，向總統蔡英文敲響警鐘，黨主席吳敦義等人都將參加。

韓國瑜全國後援會副總會長兼總韓事江碩平表示，國民黨過去不曾特別舉辦聖誕節活動，今年因蔡政府操弄「亡國感」，造成人心不安，今年特別結合近廿個教會團體，要舉辦平安夜報佳音活動，同時在中央黨部大門外架立6米高的聖誕樹。配合韓的明天下午到中央黨部參加工商企業團體挺韓大造勢的行程，點燈儀式提前於明天下午3點20分舉行，由韓國瑜點燈，凸顯「照亮幸福、照亮未來」。

據後援總會及中央黨部的規劃，明天下午點燈後，每晚都要安排團體在聖誕樹下表演活動，營造平安喜樂的氣氛，現場也會有雷射球以跑馬燈方式，跑出「台灣安全，人民有錢，台灣發大財」等字樣；24日晚間的平安夜，還有報佳音活動，黨主席吳敦義及副總統候選人張善政都會出席，並由約廿個教會團體向左鄰右舍報佳音、唱聖歌。

後援總會執行長水雲翔說，這次結合耶誕節點燈「照亮幸福照亮未來」，平安夜再報佳音，都是以前沒辦過，主因是大家籠罩不平安的亡國感，希望報給大家平安，許未來一個幸福。

(中時 )